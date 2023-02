Acusan dedazo en elección de director de Diversidad Sexual

GUADALAJARA, Jalisco

Aseguró que los regidores nunca hicieron entrevistas a los aspirantes para conocer sus propuestas, trabajo y currículum, para elegir a la mejor persona que pudiera dirigir esta dependencia.

"Esta designación no fue nada transparente () fue prácticamente un dedazo, de una persona que ha colaborado con Movimiento Ciudadano. Seguimos en lo mismo, no hay una oportunidad a otros candidatos que no sean del grupo de Andrés Treviño (Secretario de Diversidad Sexual de Jalisco) y todo es un monopolio", afirmó.

Desde que se lanzó la convocatoria Lara externó su deseo de participar e inició su trabajo con las organizaciones de la diversidad.

"Teníamos que hacer un plan de acción por si llegábamos a la dirección, tuve reuniones con las asociaciones para ver qué hacía falta y empezamos a trabajar".

Señaló que al término de la sesión del Pleno donde se eligió a Hugo Francisco Mayani Torres como director de la nueva dependencia, se acercó a algunos regidores para cuestionar los motivos de su voto a favor.

En el caso de los ediles de Oposición, dijo, le informaron que no conocían quiénes estaban en la terna hasta que les repartieron los papeles de votación, y en el caso de Movimiento Ciudadano, sólo le señalaron que era el indicado.

"Quisiera que nos dijeran el porqué de su decisión, por qué esta persona, con base en qué, a su educación escolar, a las acciones que ha realizado, con base en qué", cuestionó.

Lara aseguró que hay un descontento generalizado en las asociaciones, pues no conocen a Mayani Torres ni su trabajo dentro de la comunidad.

"Ya perdimos esta dirección, pero creo que hay más canales, más espacios para seguir apoyando a nuestra comunidad desde otro foro, no es el único foro".