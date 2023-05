Importante atender salud mental en el embarazo

Así fue durante 9 meses, la joven madre pensaba que, una vez que naciera su bebé todo pasaría, pero no fue así, al contrario, empeoró.

"Cuando nació Grecia me dio mucha alegría, cómo no, era mi primera hija, pero también sentí un vacío muy grande, una tristeza muy fuerte, había veces que sólo me la pasaba llorando, no le quería dar de comer a la niña ni abrazarla", recordó.