"Xóchitl, eres una impostora", acusan en el Día de la Mujer Indígena

CIUDAD DE MÉXICO

Fue parte del discurso de la diputada Irma Juan Carlos por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena.

La diputada morenista recalcó que Gálvez no es indígena, la senadora no siente el cariño por los pueblos que también hizo uso de la tribuna para iniciar su campaña presidencial, no sabe lo que es sufrir y se enriqueció con los recursos que eran para los pueblos "nos vienes a decir que tienes esa riqueza porque vendiste gelatinas".

La senadora Xóchitl Gálvez en reiteradas ocasiones se ha autonombrado como indígena, de padre otomí del Valle del Mezquital y madre mestiza.

Asimismo, la senadora ha recalcado que apoyará a los pueblos indígenas y fue titular en la Comisión Nacional para el Desarrollo los Pueblos Indígenas, durante el mandato de Vicente Fox.