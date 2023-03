Deja 8M daños mínimos en dos templos de Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco

Se presentaron en Nuestra Señora del Carmen, sobre Avenida Juárez, pues quedó al paso del contingente Feminista Radical y Aquelarre GDL.

También en la iglesia de San Miguel del Espíritu Santo, localizado sobre Avenida Hidalgo, y por donde transitó la marcha del colectivo Yo Voy 8M.

"Nada grave, nada que lamentar humanamente hablando, pero sí hubo pinta de templos", añadió Gutiérrez Montaño.

En cambio, en la Catedral Metropolitana, el Templo del Expiatorio y la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad resultaron efectivas las medidas de protección emprendidas por mujeres adscritas a la Policía Vial y las Ateneas de la Secretaría de Seguridad, junto con feligreses.

La logística se planteó con anticipación, detalló el Padre.

"Desde antes de esta manifestación las autoridades civiles se habían puesto al servicio para poder establecer este tipo de murallas para que los templos no fueran afectados", subrayó.

Reiteró la postura emitida por el Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, sobre el derecho a la manifestación.

"Todas las personas, en este caso las mujeres, tenemos derecho a manifestarnos, a proclamar públicamente nuestras demandas, incluso aunque no sean aceptadas por todo mundo", dijo.

Sin embargo, aunque los recintos católicos salieron librados, Gutiérrez Montaño lamentó que otros inmuebles, como negocios y la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, no corrieran la misma suerte.

"En lo que quisiéramos que hubiera límites en esta libertad es en el respeto a la propiedad y a la persona de los demás. No siempre se logra esto, ayer no se pudo lograr, desgraciadamente, porque hubo muchas afectaciones, si bien a templos no, sí a otro tipo de edificios. Ojalá que en las próximas manifestaciones protestar contra la violencia no se haga contra la violencia", externó.