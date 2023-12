AMLO destaca intensificación en control migratorio

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con información que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este jueves, desde el 16 de diciembre aumentó 8% el número de "rescates" de personas migrantes.

El 16 de diciembre pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó 7 mil 898 "encuentros" de personas migrantes y hasta el 25 de diciembre pasado se registraron 9 mil 429 "encuentros".

Mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reportó 10 mil 249 encuentros el 16 de diciembre pasado, pero estos se redujeron a 7 mil 491 encuentros hasta el pasado 25 de diciembre.

El presidente López Obrador rechazó que se hayan suspendido los traslados y devoluciones de migrantes en situación irregular por falta de presupuesto.

"No, eso se aclaró nunca ha habido ninguna limitación, son otras circunstancias. Llegaron muchos como no se había visto en mucho tiempo, pero ya se está normalizando toda la situación. Hay contratos con los camiones, con ADO, que es una buena línea, pero no hay autobuses suficientes, está el contrato, pero no pueden porque en esta temporada hay corridas extras, lo mismo en el caso de los aviones.

"Lo que pasa es que fueron muchos, y llegó el momento en que el personal de migración de Estados Unidos y también el nuestro quedaron rebasados", dijo el Presidente.