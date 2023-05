Miles de litros de agua se desperdician por tubería rota en CDMX

"Se están desperdiciando miles de litros de agua, afuera se nos está desperdiciando y acá dentro cruzando la puerta no tenemos agua" dijo Guadalupe García, vecina del lugar.

"Ya hablé yo a Locatel, se habló a la delegación, pero nos comentan que no hay cuadrillas disponibles para venir a reparar y Sacmex no va a venir porque no es una vía primaria" señaló.