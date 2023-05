Harfuch confirma aseguramiento de fentanilo en CDMX

Al ser consultado si esto preocupaba a las autoridades, dijo que "más que preocuparnos, nos ocupa cualquier tipo de droga o situación que genere violencia en la Ciudad de México, no es la primera vez que se asegura, hace cuatro años también se aseguró en la Ciudad de México, no ha habido, es más, yo creo que no ha habido un año donde no se asegure cualquier tipo de droga en la ciudad".