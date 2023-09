Arrestan a funcionario en casa de Alcaldesa Geraldine Ponce

Tepic, México

El funcionario municipal fue arrestadi en la casa de la Alcaldesa morenista Geraldine Ponce, quien responsabilizó del hecho al Gobernador del Estado Miguel Ángel Navarro Quintero.

La funcionaria transmitió en vivo la detención y criticó la actuación violenta de los agentes, quienes mostraron a Ponce una orden de aprehensión y otra de cateo.

"Voy abrir, aquí están, me están acosando desde hace días y quieren entrar a la fuerza a mi casa, hago responsable al Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de esto que están haciendo, tengo a mi bebé de cuatro meses y al Gobernador no le importó atentar contra mi, esto es algo político, es una persecución política, vienen con armas largas, me han estado intimidando", dijo Ponce en la transmisión.

"Aquí no hay ninguna falta, ningún delito y están entrando a mi domicilio (...) he sido acosada aquí en mi domicilio sin haber cometido ningún delito (...) esto no tiene nombre, es una obsesión que tiene el Gobernador contra mi, contra gente de mi gabinete, mis funcionarios, porque no sé lo que piensa", narró.

En la grabación quedó registrada la captura del funcionario.

"Les dije, esta es una persecución política del Gobernador, si matan, si me muero adentro donde estoy, o me golpean, fue el Gobernador Navarro", alcanzó a decir Galván, quien fue esposado.

"Miren toda la fuerza pública que se utiliza para detener a un funcionario público supuestamente por un delito de violencia familiar, como si se tratase de un narcotraficante", añadió Ponce, quien fue llevado en una camioneta pick-up blanca.

De acuerdo con Ponce, la intimidación por parte del Mandatario estatal se derivó por su apoyo a la candidate presidencial Claudia Sheinbaum.

"Los delitos (contra Galván) no existen, fueron inventados de último momento ¿Y por qué es esto? Nosotros decidimos apoyar a Claudia Sheinbaum, lo hice abiertamente, yo solicité licencia, ustedes lo saben, los cual a él (el Gobernador) le molestó muchísimo, todo el tiempo ha estado minimizando mi trabajo, se ha referido a mi diciendo que sigo en un concurso de belleza, ha hecho comentarios misóginos y machistas, no contra mi sino otras presidentas municipales", acusó.

"Así las cosas en Nayarit, fíjense cómo actúan de rápido con toda la fuerza que tiene el Estado contra una persona a la que le inventan delitos por violencia familiar y por amenazas, imagínense pero al reportero que asesinaron, a las mujeres que violan y que asesinan y que violentan aquí en nuestro estado, pues bien gracias, hay prioridades de intereses, hay prioridades de motivos de persecución política", cuestionó.

Ponce advirtió que va a pedir apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y que del hostigamiento ya lo hizo saber a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

"Esto no es una broma, es real es una persecución política real por parte del Gobernador y seguramente me va a querer levantar a mí una denuncia, una orden de aprehensión, por esto que les estoy diciendo y va a decir que... por algún invento, pero yo no tengo miedo, de este señor que tiene una doble cara, que aparenta ser un señor bueno y noble, pero es todo lo contrario, es un señor malo y no tenemos que permitir", añadió.