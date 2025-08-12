Anulan revisión antidumping a 11 acereras mexicanas

El Departamento de Comercio de Estados Unidos corrigió sus resultados finales de la revisión 2022-2023 y rescindió la revisión antidumping sobre tubos y perfiles rectangulares de pared delgada para 11 empresas mexicanas porque no hubo entradas suspendidas del producto durante el periodo revisado.

En una publicación en el Federal Register, la dependencia indicó que el ajuste fue una "corrección ministerial" para reflejar la intención original comunicada en los resultados preliminares.

Recordó que el 16 de junio pasado, el Departamento de Comercio publicó los resultados finales y omitió la notificación de rescisión de esta revisión para las 11 empresas en los resultados finales que previamente había identificado con la intención de rescindir en los resultados preliminares.

Las 11 empresas mexicanas para las que el Departamento de Comercio rescindió la revisión antidumping sobre tubos y perfiles rectangulares de pared delgada del periodo 1 ago 2022 al 31 jul 2023 son:

Arco Metal S.A. de C.V.

Aceros Cuatro Caminos S.A. de C.V.

Galvak S.A. de C.V.

Hylsa S.A. de C.V.

Maquilacero S.A. de C.V.

Nacional de Acero S.A. de C.V.

Perfiles y Herrajes LM S.A. de C.V.

Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V.

Prolamsa S.A. de C.V.

Ternium México S.A. de C.V.

Tubacero S.A. de C.V.

La rescisión implica que no se les aplicarán evaluaciones de derechos antidumping para ese periodo, lo que puede eliminar cargas financieras y facilitar su acceso al mercado estadounidense.

El documento indicó que las empresas mexicanas exportadoras deben mantener registros claros sobre entradas y periodos de revisión, ya que la ausencia de entradas suspendidas puede resultar en la terminación anticipada de revisiones.