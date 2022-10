Emprenden venezolanos viaje desde Chiapas... pero a su país

Grupos de migrantes venezolanos que habían avanzado por México para llegar a Estados Unidos iniciaron otro viaje este jueves, pero de retorno a su país.

Desde esta mañana, los venezolanos salieron de manera voluntaria en balsas y diferentes embarcaciones por el río Suchiate para llegar a Guatemala, y desde ahí seguir un camino por Centroamérica y Sudamérica para llegar a Venezuela.

Yeferson, de 22 años, dijo que su trayectoria se frenó hasta la Ciudad de México, donde nunca encontró trabajo y después se enteró que había pocas o nulas posibilidades de que en Estados Unidos le abrieran la frontera, por lo que decidió regresarse a Venezuela.

"Me fui de raite con unos mexicanos que me ayudaron, ya en Ciudad de México uno no encuentra trabajo, ni ayuda, ni nada, por eso me vine en autobús de regreso", dijo el joven que viaja cargando una mochila.