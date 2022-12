Rinde ministro Zaldívar cuarto y último informe

En sesión solemne en la que estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador y los presidentes del Senado, Alejandro Armenta, y de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, Zaldívar dejó en claro que seguirá trabajando por un México en el que los pobres, los olvidados, los marginados y los discriminados sean volteados a ver, porque "No hay costo personal o político que no valga la pena pagar por ello".

"Por ese México seguiré trabajando sin descanso hasta el límite de mis fuerzas, y a donde quiera que me lleve la vida. No hay costo personal o político que no valga la pena pagar por ello", sentenció.