Recibe Mexicana nuevo Embraer

Ciudad de México.- El segundo avión Embraer E-195 E2, de fabricación brasileña que se va a incorporar a Mexicana de Aviación, aterrizó este sábado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, Estado de México.

La aeronave, con matrícula XA-MXB partió a las 09:00 horas de Manaos, Brasil, y aterrizó a las 13:33 en el AIFA.

El primer avión llegó el pasado 1 de julio y fue recibido por la Presidenta Claudia Sheinbaum en esta terminal aérea.

La llegada del segundo avión Embraer estaba programada para el 12 de agosto, sin embargo, se adelantó para este sábado dijeron fuentes militares.

En junio de 2024, Mexicana dio a conocer que firmó un contrato con Embraer para la adquisición de 20 aeronaves nuevas: 10 aviones E190-E2 con 108 asientos y 10 E195-E2 con 132 asientos y que la entrega de las aeronaves comenzaría en el segundo trimestre de 2025.

El avión entrará a servicio comercial a partir del 12 de septiembre, y así sucesivamente lo que resta este año hasta la aeronave número 5 en este 2025.

El arribo del segundo avión fue atestiguado por autoridades militares y civiles tras el tradicional pase por un arco de agua.

El General Leobardo Ávila Bohórquez, director de Mexicana, indicó que técnicos de la aerolínea viajarán a Brasil la próxima semana para recibir el tercer avión.

"Lo que nos interesa es que Mexicana tenga capacidades operativas para generar esa conectividad y sobre todo ser eficientes en la operación, brindar un servicio de calidad, seguro, pero también a precios accesibles para todas y todos los mexicanos. Es parte del compromiso", dijo en su mensaje.