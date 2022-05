Embajador Ken Salazar cabildea en Palacio

La presencia del diplomático en Palacio Nacional se registró a solo unas horas de que el Mandatario mexicano amagó con no acudir la Cumbre de las Américas si EU mantiene su decisión de excluir de ese encuentro a algunos países del continente.

Por la mañana, López Obrador insistió en que ninguna nación debe ser excluida de la Cumbre, que se llevará a cabo en junio en Los Ángeles.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el Canciller Marcelo Ebrard", dijo.

No es la primera vez que el Embajador se presenta en Palacio Nacional luego de pronunciamientos presidenciales que podrían afectar la relación bilateral.