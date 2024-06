Reconoce AMLO que Claudia Sheinbaum le da consejos

A la estación del Tren Maya aún en obras, aunque fue inaugurada en diciembre, llegaron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, quien será su sucesora a partir de octubre, para una reunión en privado con los titulares de Hacienda y la Sedena sobre obras prioritarias.

"Muy bien, una obra magna", afirmó el Presidente sobre el Tren de mil 554 kilómetros y 500 mil millones de pesos que da vueltas por la Península de Yucatán.

López Obrador y Sheinbaum iniciaron el viernes su tercera gira juntos, en Campeche. La virtual Presidenta electa dijo ayer que ha estado aprendiendo mucho y leyendo mucho al lado del Mandatario.

"No, ella me da consejos a mí", respondió esta mañana el tabasqueño sobre qué consejo le daría a su sucesora.

Sheinbaum, en tanto, aseguró el viernes quedará continuidad al Tren Maya.

A 25 minutos del centro de Cancún, la mitad de la estación del Tren, que López Obrador inauguró el 15 de diciembre, sigue sin cubierta.

Dos andenes aún no tienen rieles, la entrada sobre la carretera a Mérida aún es un revoltijo de tierra seca, agua, conos rojos y casas para los obreros y una sola máquina de café instantáneo que no da comprobante. Sobre la vía se está construyendo un puente que será acceso a la Estación.

Pocas personas recibieron a Presidente y a la ex Jefa de Gobierno, porque no se difundió la noticia. Apenas una mujer que le dio a firmar un libro y ex Alcalde de Tinum, Yucatán, que quería actualizar las fotos que se tomó con él en 2004.

"Ya cumplí con su fase de sufragio efectivo no reelección", le dijo al Presidente al saludarlo.