Gravísimo pendiente de Ayotzinapa: Elena Poniatowska

CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora Elena Poniatowska consideró que es gravísimo que haya quedado pendiente resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Entrevistada luego de asistir a la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo esperanzada de que se pueda llegar a la verdad.

La periodista se dijo satisfecha por los avances que se concretaron en este Gobierno en materia de combate a la pobreza.

-¿Deja pendientes el Presidente, deja deudas?, se le preguntó.

"Bueno, todo deja pendientes, la vida, pero sigue lo de primero los pobres, que es importantísimo, yo creo que se cumplió en gran parte y se logró, que es un triunfo, y creo que él fue muy parejito durante su sexenio.

"En ese sentido me siento satisfecha, porque creo que nunca se rompió eso de primero los pobres, que es algo que a mí me interesa, quizá por mis antecedentes de niña scout, y también, pues de niña que profesé desde chiquita, pues la religión, las monjas me educaron", dijo.

-Pero casos como Ayotzinapa, no se lograron resolver.

"Eso es gravísimo, eso es algo que nos tiene a nosotros esperanzados o deseosos de que se resuelva", aseguró desde Palacio Nacional, donde, esta mañana inició la colocación de cientos de vallas metálicas antimotines, en espera de que se realicen movilizaciones de protesta, en el marco del décimo aniversario del crimen, registrado el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Cuestionada sobre el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, a las que le fueron asignadas más tareas y presupuesto en este Gobierno, la intelectual admitió que no es experta en el tema, pero que le gustaría un País sin Ejército.

"Ahora el Ejército ha entrado al Gobierno, el Ejército", expresó.

¿Y eso es malo?, se le cuestionó.

"Pues yo no soy una experta, a mí me gustaba que el Ejército, que tuviéramos un Gobierno sin Ejército, pero yo no soy una experta, nada más soy hija, mi papá fue capitán, pero durante la Segunda Guerra Mundial", respondió.

Por otro lado, Poniatowska celebró la próxima llegada de la morenista Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República.