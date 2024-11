Claudia Sheinbaum no se pronunciará sobre elección de EU hasta que termine

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se pronunciará sobre un resultado en la elección de Estados Unidos sino hasta que los órganos electorales terminen todo el proceso.

Durante su mañanera, Sheinbaum afirmó que esa es la misma actitud que tomó en su momento el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mañana martes 5 de noviembre se realiza la elección presidencial en la que compiten Kamala Harris y Donald Trump.

"Primero, lo hemos mencionado, nosotros respetamos y respetaremos obviamente la decisión del pueblo de Estados Unidos a quien el pueblo de Estados Unidos elija, vamos a trabajar conjuntamente", adelantó la Mandataria federal.

"Vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría, si es que mañana hay un resultado o posteriormente y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos".

"No nos vamos a manifestar, no decidir, sino a manifestar, hasta que no se termine todo el proceso electoral, así debe ser, así lo hizo en su momento el Presidente López Obrador, y es la misma actitud que debe tomar el Gobierno de México, va a ser de esa manera".

"Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo Presidente o Presidenta de los Estados Unidos, estaremos ya en contacto con el próximo Presidente o Presidenta".

Sheinbaum afirmó que buscan demostrar la importancia que tiene el Tratado de México con Estados Unidos y Canadá.

"Estamos haciendo un trabajo muy importante y además lo hemos estado haciendo también con empresarios y empresarias y queremos fortalecerlo todavía más para demostrar la importancia que tiene el tratado comercial para los Estados Unidos, es decir, el T-MEC no solamente beneficia a México, sino beneficia de manera muy importante a los Estados Unidos", sostuvo.

"Esa fue la manifestación que tuvieron aquí en la reunión del 15 de octubre, que tuvimos con varios empresarios y empresarias estadounidenses de la Cámara de Comercio y este trabajo lo seguiremos desarrollando porque es muy importante que se conozca como Estados Unidos, su economía depende mucho de la economía de México y como el tratado comercial beneficia a Canadá, beneficia a Estados Unidos y beneficia también a México".

"Como lo dije, desde la toma de posesión, el tratado nos complementa, no hay competencia entre las naciones, entre nuestros países, sino al contrario, nos complementa y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación, desde los temas de migración, el tema del fentanilo, que es un tema importante para Estados Unidos, por razones humanitarias, diría yo, pero también otros temas, diría yo que son importantes, como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas de la relación comercial y nuestra relación con el resto del continente americano".

"Va a haber buena relación, además de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos, en el momento que ya estén, los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, y en ese momento establecemos la relación y estoy segura de que va a haber una buena relación con Estados Unidos y buscaremos la mejor comunicación".