Evalúan que consejeros del INE sean elegidos por voto popular

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en el proyecto de Reforma Electoral podría incluir la propuesta de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean electos por voto popular o bajo otro esquema.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal detalló que se integró un grupo de trabajo para elaborar esta reforma.

"Lo de (la elección de) los consejeros, pues es también parte de ver como si también son electos o qué esquemas se seguiría", dijo.

"¿Estaría abierta a esa posibilidad?", se le preguntó.

"Pudiera ser, pero no está definido como una propuesta del Ejecutivo", respondió.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que, entre los temas destacados del proyecto de Reforma Electoral, además de la designación de los consejeros electorales, se encuentra disminuir el presupuesto a partidos políticos, reducción del gasto en las elecciones, y cambiar la representación proporcional en el Congreso, y que esta no sea por medio de legisladores plurinominales.

"Algunos de los temas que más nos interesan son que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos, que las elecciones no sean tan caras en nuestro país, que se genera en los mecanismos para que sean transparentes que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos, que la representación proporcional de los partidos políticos se genere de una manera distinta, que no sean las listas de plurinominales", explicó.