Avalan fondeo a aspirantes

Ciudad de México.- Las tres ministras que buscan ser electas para seguir en la Suprema Corte de Justicia salvaron ayer el autofinanciamiento de los candidatos para la elección judicial, que es el único permitido por la ley.

Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, únicas integrantes de la Corte que participarán en los comicios, rechazaron un proyecto que anulaba el artículo 522, numeral primero, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

"Las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos", dice el numeral.

Seis ministros votaron por invalidar, pero eran necesarios ocho votos y Margarita Ríos-Farjat no asistió a la sesión.

Las tres ministras mencionadas rechazaron declararse impedidas para resolver sobre este punto, pese a que el fallo les afecta directamente en su calidad de candidatas.

El Ministro Jorge Pardo propuso invalidar porque la Constitución prohíbe, de manera absoluta, el financiamiento privado y público para los candidatos judiciales, y este tipo de auto financiamiento está clasificado como privado por la LEGIPE.

Además de violar la prohibición de financiamiento, Pardo alertó sobre el riesgo a la equidad en la contienda, pues algunos candidatos tienen mucho más dinero que otros.

Juan Luis González Alcántara consideró "absurda" la prohibición absoluta de financiamiento que contiene la Constitución, pues sin dinero no puede haber campañas de ningún tipo, mientras que Alberto Pérez Dayán destacó que jueces en funciones que competirán en la elección perciben ingresos del erario.

Esquivel afirmó que la aportación personal de cada aspirante no debe confundirse con el financiamiento de personas o instituciones ajenas, mientras que Batres rechazó que los jueces en funciones en todos los casos puedan tener más recursos que otros candidatos, de los que no se puede presumir que estén desempleados.





No se sienten impedidas

A media discusión, el Ministro Javier Láynez preguntó si las Ministras no estarían en causa de impedimento, al estar votando una norma que afecta sus candidaturas.

Ellas respondieron que la Corte ha sostenido, reiteradamente, que los impedimentos no proceden en acciones de inconstitucionalidad, pues se requieren ocho votos para invalidar, y no es un proceso contencioso entre partes, sino un análisis de leyes en abstracto.

Enfatizaron, además, que el INE fijará topes al auto financiamiento de los candidatos a cargos judiciales, que todos deberán respetar.

Batres agregó que no podía tomar en serio un posible impedimento, cuando sus colegas que ya renunciaron y no participarán en la elección, repetidamente han manifestado su rechazo a esta reforma, es decir, todos estarían impedidos y no podrían discutir el tema. "Ha sido una constante del Poder Judicial el tratar de obstruir el proceso", dijo.