Pospone INE aprobación de candidatos para elección judicial

Tras más de dos horas de espera, el Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la sesión donde iban a aprobar la lista de candidatos a la elección judicial del 1 de junio, pues esperará a que el Senado subsane los errores hallados en el registro de las candidaturas.

La sesión del Consejo General, donde se iban a aprobar las listas con 4 mil 224 candidatos en total, remitidas por el Senado, estaba planeada para hoy a las 14:00 horas, pero pasadas las 16:30, el INE informó de su posposición.

"El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que se pospone la sesión pública extraordinaria del Consejo General, para abordar el Acuerdo por el que se tendrá por recibido el informe de las actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva respecto a la recepción de los listados de candidaturas del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025", indicó.

"Lo anterior, con el propósito de recibir la información necesaria que requiere el Instituto para la integración del listado de candidaturas, misma que fue solicitada al Senado de la República, mediante comunicación oficial, cuyo plazo vence el 16 de febrero de 2025 y con ello el Consejo General pueda mejor proveer".

Según el acuerdo previsto, se identificaron espacios vacíos derivados de que no se pudo obtener información y que forman parte de los datos mínimos requeridos por esta autoridad electoral para el desahogo de las siguientes fases del proceso.

Los principales vacíos se encuentran en las listas de los candidatos del Poder Judicial, ya que el Comité de Selección suspendió el proceso al acatar las órdenes de jueces y luego renunció cuando el Tribunal Electoral ordenó al Senado a que se hiciera cargo de sus tareas.

Ninguno de los 955 candidatos del Poder Judicial tiene datos de contacto, como correo o teléfono, según el informe, ni datos de identificación como CURP o Clave de Elector.

Además, hay 195 que son jueces de distrito en funciones, igual número de magistrados y 22 magistrados y juezas adscritos de interina.

El Poder Legislativo envió mil 416 registros de candidatos, todos con correo, cargo y geografía; se identificó un registro con una fecha de nacimiento incorrecta, 4 sin CURP y otro erróneo, y 8 registros son clave de elector.

El Poder Ejecutivo envió mil 430 registros, 13 sin correo electrónico, 2 personas candidatas juzgadoras de distrito, pero sin especificar el circuito ni la especialidad y ningún registro tiene fecha de nacimiento ni número telefónico

Un total de 423 candidatos obtuvo pase directo para la elección judicial.

Culpa Noroña al Comité Judicial por vacíos en lista de candidatos

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, culpó al Comité de Evaluación del Poder Judicial por los vacíos detectados en la lista de candidatos a la elección.

"Ellos (el comité del Poder Judicial) la procesaron, y habrá que acceder a esa información que están solicitando, pero nosotros no la podemos entregar, al menos en ese plazo de 48 horas, porque no la tuvimos nunca, porque no la entregó el Poder Judicial, porque no la va a entregar. De eso estamos hablando", dijo.

"¿Eso pone en riesgo el proceso? De ninguna manera", agregó en un mensaje en video.