Anticipan ´fraude´ en comicios de Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO.- Expertos electorales advirtieron que la elección judicial quedará como el fraude más grande de la historia, al no cumplir con las garantías de una elección democrática, justa e imparcial.

Los especialistas Jorge Alcocer, María Marván y Marco Baños aseguraron que los resultados de la elección les darán la razón: los ganadores ya fueron definidos por la Presidencia y Morena, y sólo buscan "legitimar" el control del Poder Judicial.

Durante el foro "Impacto electoral de las elecciones judiciales", organizado por Somos MX que busca ser partido, afirmaron que jamás una elección se había dado en un entorno de simulación, trampas, opacidad, errores e indefensión ante el Tribunal Electoral.

"Hoy venimos a hablar de fraude electoral por eso es un déjà vu, esto ya lo vimos. Francamente están haciendo ver a Manuel Bartlett como un aprendiz. El nivel de control y sofisticación que están usando es inédito, estamos viviendo un proceso de desintegración electoral", arremetió Jorge Alcacer, ex funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El especialista en temas electorales, quien estuvo en el equipo de defensa de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, insistió en que esta elección romperá con el trabajo que hicieron todas las fuerzas políticas, incluso Morena, para lograr comicios limpios.

Consideró que dos aspectos de la mecánica del fraude es la simulación de los observadores electorales, pues miles de ellos son de Morena y estarán en las urnas garantizando que los acarreados voten como se pidió a gobernadores y a alcaldes.

El INE aún no da una cifra definitiva, pero hasta la semana pasada había acreditado a cerca de 90 mil como observadores, de los más de 350 mil solicitantes.

La presidenta Guadalupe Taddei afirmó el viernes que calculaba que el 20 por ciento, unos 60 mil, fueron rechazados por pertenecer a un partido o por ser funcionarios. La cifra definitiva se dará a conocer en una semana.

"Es simulación y engaño los llamados observadores electorales, la mayor distorsión de una figura que se creó en 1991. ¿Son observadores? Yo sostengo que no. Son operadores que van a estar en las casillas por el Gobierno, Morena, para operar la dinámica del fraude", apuntó Alcocer.

Aseguró que ya existen cuotas para Gobernadores y Alcaldes de llevar a cientos de ciudadanos a las urnas para votar por sus candidatos, especialmente Ministros y Magistrados de la Sala Superior y Tribunal de Disciplina, pues buscan, al menos, 15 millones de votos.

"Ahí está la maniobra de cómo van a operar, esa es la base para la movilización que harán, el acarreo, la presión sobre los beneficiarios de programas sociales", indicó.

El ex consejero Marco Baños afirmó que lo más grave es el procesamiento de los resultados, pues al no inutilizar las boletas sobrantes, quienes estén a cargo o personas ajenas podrán hacer con ellas lo que quieran.

En esta elección, debido a la cantidad de boletas, el INE decidió que los funcionarios de casilla no tacharan las papeletas sobrantes para cancelarlas, con el argumento de que se tardarían horas en ello por la baja participación que se espera.

"Queda un margen grande de hacer lo que quieran. El tema de la observación se vuelve complejo, es un tema que rompe con la logística, calidad, es una elección hecha para que nadie vaya", indicó.

Recordó que un ciudadano votará por alrededor de 100 candidatos, lo que hace inmanejable la elección y desalienta, aún más la participación de votantes reales, no "acarreados" por Morena.

El ex consejero puso en duda el sorteo para definir qué candidaturas compiten en cada distrito y la asignación de cargos que hizo el Instituto, pues, consideró, es una trampa que en Iztapalapa se vote por el Tribunal de Competencia y Telecomunicaciones.

María Marván aseguró que este "regalito" que Morena dio a López Obrador cierra el círculo de elección limpias en los últimos 40 años, pues en las siguientes las autoridades tomarán como precedente las del 2025 para validar violaciones a la Constitución.

"Se han rotó todas las garantías de una elección democrática, justa e imparcial, y lo más grave es que todas las decisiones son precedentes para las elecciones que vienen", apuntó.

Sin autoridades

Los tres cuestionaron el actuar del INE y Tribunal Electoral. Éste último, sostuvieron, cada día confirma que tres magistrados fueron comprados por Morena.

Criticaron que la Sala Superior rechazara la mayoría de impugnaciones, que reflejaban una violación a la Constitución y a los derechos políticos.

"Vamos a una elección sin garantía judicial, estamos peor que en el 86. Hay un Tribunal mañosamente incompleto, de malas decisiones.

"´Sí está gacho, pero ya no lo podemos componer, mala tarde´, esa ha sido la lógica del Tribunal. Ya hicimos de la Constitución papel mojado. No habrá un solo candidato que esté en posibilidades de impugnar los resultados, porque no tendrán los documentos con qué hacerlo", apuntó Marván.





Durango y QR

Los expertos afirmaron que otros ejemplos graves del fraude son las elecciones locales del Poder Judicial en Durango y Quintana Roo.

En el primero, casualmente, el Congreso definió una lista de candidatos únicos, pues de las 49 posiciones en juego, existen 49 aspirantes.

"De 49 cargos estatales solo hay 49 candidatos, si él (candidato) vota por sí mismo, ya la libraron, es ridículo lo que está pasando", apuntó Baños.

Alcocer recordó que en Quintana Roo se votará por planillas no por candidatos, lo cual validó el Tribunal argumentando que las boletas ya se habían impreso.

Por ello, dijo, Morena está peor que aquellas épocas de José López Portillo.

"No se votará por personas sino por planillas, así que estarán en disputa la planilla de la Gobernadora, la del Poder Judicial y el Congreso, y eso se los validó la Sala Superior. Estamos viviendo la desintegración de las instituciones", añadió.