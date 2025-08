Analiza Morena alianza en SLP

Rumbo a la elección para renovar la Gubernatura en San Luis Potosí, la dirigencia de Morena abrió la posibilidad de ir en alianza con la fórmula que lo ha acompañado en los últimos procesos, el PVEM y el PT, pero sin postular a familiares.

Tras recordar que el Consejo Nacional de Morena decidió poner un candado a que los familiares directos de actuales gobernantes estatales y municipales le den continuidad a su cargo a partir de 2027, la dirigente morenista Luisa Alcalde sostuvo que con o sin alianza, el cuadro guinda no postulará a consanguíneos.

Alcalde reiteró que aunque en la reforma en materia de nepotismo avalada por el Congreso no se alcanzó un consenso para aplicarla desde 2027 a todos los partidos, sino hasta 2030, Morena sí lo aplicará en los próximos comicios.

"En la reforma constitucional que presentó la Presidenta de México al Congreso planteó que a partir de 2027 no pudiese, por ningún partido político, llevar familiares directos, de manera consecutiva a los cargos", expuso en conferencia de prensa desde San Luis Potosí.

"Ese consenso no se logró en el Congreso y se aplazó hasta 2030. En Morena, por congruencia y por estar de acuerdo con la Presidenta adelantamos esa restricción para 2027. Nosotros no vamos a llevar a familiares en la boleta. No podemos, es una decisión del Consejo Nacional. En ninguna entidad federativa, no hay excepciones. Eso no significa que no abramos la posibilidad de una alianza".

Tras ser cuestionada sobre las declaraciones de Rita Ozalia Rodríguez, líder local de Morena, que anticipaban una negativa a ir en alianza, Alcalde respondió que esa atribución sólo la tiene la Comisión de Elecciones.

"¿La dirigente Rita Ozalia le comentó que quieren ir solos? Ayer yo hablé con ella y me dijo que quieren ir solos", se le planteó.

"A ver, las reglas en Morena son muy claras, quien toma esa decisión es la Comisión de elecciones. Quien va a tomar la decisión sobre la alianza en San Luis Potosí es la Comisión de elecciones conformada por la Presidenta de Morena, la Secretaria General de Morena, el Secretario de Organización de Morena, el Presidente del Consejo Alfonso Durazo, a nosotros nos toca esa decisión", aclaró.