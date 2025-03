Flexibiliza INE voto en elección judicial

Ciudad de México.- Frente al galimatías al que se enfrentarán los ciudadanos en las boletas de la elección del Poder Judicial, el INE flexibilizó la votación para evitar que por errores anulen su sufragio.

La autoridad electoral reconoce que al ser una papeleta inédita habrá confusión, pues en lugar de votar por un candidato, como en otros comicios, ahora podrán hacerlo por 9 o 10 y con un diseño complicado.

Por ello, el Instituto emitió 24 criterios para que los consejeros locales encargados del conteo anulen el menor número posible de votos.

En esta elección habrá tres categorías de votos: válido, nulo y recuadro no utilizado, y en la boleta podrán estar las tres, contrario a una elección partidista, en la que una papeleta representa un sufragio válido o nulo.

"Es una elección a la que nos estamos enfrentando como autoridad y como ciudadanas y ciudadanos. El área nos presentó un abanico importante de dilemas de cómo una persona podría enfrentarse a una boleta.

Es importante favorecer la participación ciudadana", explicó la consejera Carla Humphrey, en entrevista.





Aciertos y errores

En esta elección, en la que se elegirán 881 cargos del Poder Judicial, el ciudadano deberá escribir, en recuadros que aparecen en la parte superior de la boleta, los números con los que están inscritos sus candidatos.

Además están separados en mujeres y hombres, por lo que deberá elegir a cuatro o cinco de cada bloque.

Mientras que las boletas de Magistrados y Jueces están más complicadas porque el ciudadano también debe seleccionar por especialidades.

Entre los errores más comunes que la autoridad espera se presenten está el que el ciudadano tache o subraye los nombres de los aspirantes, en lugar de colocar el número, por lo que esto será válido.

Los votos que tengan un número elegible o elementos que demuestren con claridad por quién quería sufragar el elector, serán aceptados.

Por ejemplo, escribir con letra uno o varios nombres completos de candidatos en la papeleta o colocar el número fuera de los recuadros.

Así como equivocarse y colocar el número del candidato -hombre o mujer- en un apartado contrario a su bloque o dibujar o redactar frases en la boleta, siempre y cuando en los recuadros aparezca algún número.

Se anulará el voto en aquellos casos donde no se entienda el número, por estar confuso o remarcado.

También si se colocan fuera del bloque más mujeres u hombres de la cifra permitida. Es decir, si llenan los cinco recuadros de mujeres y en el apartado contrario colocan a otras tres, éstas serán anuladas.

Se determinó la categoría "Recuadros no utilizados" para no anular la boleta, y establecer que de las 9 o 10 opciones, el ciudadano determinó no usar ninguna o sólo algunas.

"El ideal sería que puedan votar por nueve personas, pero si van a votar por tres mujeres y dos hombres, pues es una boleta que tiene votos válidos", explicó la consejera.

En un intento más que elevar la participación y disminuir los errores, el INE lanzará el sistema CPU (Conóceles, Práctica y Ubica). Ahí verán los perfiles de los candidatos y sus propuestas, podrán practicar en simuladores de voto y ubicarán su casilla seccional.

"Esto servirá para que la gente se vaya familiarizando con las boletas y puedan practicar su voto antes de llegar a la jornada y tener 12 boletas -las nacionales y locales- en sus manos con distintas características", añadió Humphrey.





Conteo ciudadano

Ante algunas voces que han cuestionado que los votos no se cuenten en las casillas, después de la jornada electoral, la consejera afirmó que sí son ciudadanos, no funcionarios del INE.

"Se ha dicho falsamente que los ciudadanos no estarían computando los votos. La ley establece que son los consejos distritales, no el INE, quienes van a hacer este cómputo. Nuestros consejos distritales están conformados por ciudadanas y ciudadanos que se nombran para cada proceso electoral.

"Es decir, no son funcionarios del INE. Son ciudadanos que siguen con sus trabajos normales, son maestros, trabajan en un banco, pero además son consejeros para este proceso electoral", apuntó.

Debido a que, dependiendo de la participación, el conteo de votos durará varios días, no podían someter a los funcionarios de casilla, que son ciudadanos, a esas jornadas.

Ahora habrá seis boletas, no tres como en la elección del 2024, aunadas a las papeletas de la elección judicial local.

"Hacer un cómputo de boletas con esta complejidad, con tantos nombres, pues se toma mucho más tiempo. Si con tres boletas terminan a la una de la mañana, con doce boletas ¿a qué hora iban a acabar?", añadió.