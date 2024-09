Advierten 'traición a la patria' si extraditan a 'El Z-40'

La defensa de Miguel Ángel Treviño Morales solicitó al Gobierno federal no extraditar a su defendido, porque su entrega a Estados Unidos sería un acto de traición a la patria, ya que demostraron ante la justicia federal que él no es el líder de Los Zetas, apodado "El Z-40".

En conferencia de prensa, los abogados Juan Manuel Delgado González, Juan Pablo Penilla Rodríguez, Marco Antonio Avilés Huerta, Fernando Escamilla y Sergio Arturo Ramírez Muñoz dijeron que en el condado de Bastrop, Texas, ya está preso un hombre con el nombre y alias atribuido a su cliente, razón por la que el extraditable es un homónimo.

Aseguraron que Treviño no puede tener un juicio justo en Estados Unidos, no sólo porque afrontaría la fabricación de pruebas, sino porque el Embajador Ken Salazar lo ha referido públicamente como líder criminal y asesino, lo que ha corrompido a los ciudadanos que eventualmente conformarían el jurado que debe declararlo culpable o inocente.

"Si consideramos que el sistema judicial norteamericano, para llegar a una culpabilidad de una persona, se basa en el sistema del jurado popular, y el poder ejecutivo de esas personas gobernadas ya afirmó a priori que el señor Miguel Ángel Treviño es un asesino, es un líder, es un tal, pues definitivamente ya están influenciados toda la población, definitivamente todas las personas, que llegaran a ser jurados populares en contra de una eventual pero ilegal extradición de mi patrocinado, pues estarían definitivamente ya corrompidos", dijo Delgado González.

"Es decir, existiría un efecto corruptor en ellos, existiría una predisposición a pensar que mi defendido efectivamente es un criminal, no obstante en México no se ha demostrado su culpabilidad, Se ha demostrado que él no es el Z 40; sin embargo, sería un acto de traición a la patria extraditarlo, porque no sería un extradición, sería un destierro, con base en las condiciones que ya tenemos".

Delgado recordó que de los 13 procesos que se iniciaron en México contra el supuesto mando delictivo, los siete en los que fue acusado de delincuencia organizada ya fueron cancelados, le decretaron la libertad o fue absuelto por falta de evidencia.

Pero destacó que en uno de esos fallos, el juez y luego un tribunal establecieron que sí existía la organización criminal de Los Zetas y que era liderado por Miguel Ángel Treviño Morales, "El Z-40", pero que el detenido en México no era esa persona.

El abogado Marco Antonio Avilés dijo que si bien 10 testigos protegidos declararon en esos procesos contra el tamaulipeco, a la hora de los careos o de diligencias de reconocimiento, describieron a una persona con características físicas distintas o señalaron a un tercero como el sujeto al que identificaban como "El Zeta 40".

Los testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR) que declaran contra el presunto capo son los identificados con los nombres clave Rafael, Sérpico, Venus, Pitufo, Sagitario, Tibucio, Karen, Tauro y Paco.

Algunos refirieron a "El Zeta 40" como un hombre 10 centímetros más alto que Treviño, otros lo describieron con barba cerrada, complexión atlética, tez clara, cicatrices de balazos en el abdomen o el brazo y un tatuaje en el pecho, características ajenas al detenido.

Juan Manuel Delgado incluso afirmó que el testigo Rafael tuvo cara a cara a Treviño en una diligencia y le dijo "no te conozco, nunca te he visto y no sé quién eres".

Por lo anterior, la defensa del supuesto narcotraficante pidió a la Cancillería negar la extradición y ejercer una defensa consular para que solicite al Embajador estadounidense ya no violar su presunción de inocencia.

El supuesto mando delictivo tiene dos juicios de extradición presentados por Estados Unidos, por acusaciones ante las Cortes Federales del Distrito Oeste de Texas, en Austin, y del Distrito de Columbia, en Washington. Descarta FGR indagar a Ken Salazar La Fiscalía General de la República se abstuvo de investigar al Embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, por supuestamente haber violado la presunción de inocencia de Miguel Ángel Treviño Morales, supuesto líder de Los Zetas.

De acuerdo con los abogados de Treviño, la FGR decretó la abstención de indagar al funcionario de estadounidense por el delito de falsedad en declaración, debido a que cuenta con inmunidad diplomática. Por lo anterior, la carpeta de investigación ha sido concluida.

La defensa de Treviño denunció a Salazar porque el pasado 16 de agosto hizo manifestaciones en las que señaló al extraditable como líder de un cártel de la droga y asesino.

"Estos dos líderes de un cártel, que han matado y provocado tanta violencia, han estado en espera de la decisión de un Juez por muchos años: 'El Z-40' (Miguel) por más de 10 años y 'El Z-42' (Omar) por nueve años. No hay ninguna decisión de la Corte sobre estos dos y nosotros tenemos una petición de extradición", dijo el representante diplomático.