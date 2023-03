El tráfico de medicinas es un problema fronterizo

Florida

Enfermarse en Estados Unidos generalmente no debe ser de preocupación, porque es obligatorio contar con un seguro médico que eventualmente cubra las necesidades de la persona o, al menos, las necesidades más inmediatas. Pero lo cierto es que un porcentaje de la población en la Unión Americana no cuenta con seguro médico y, por otro lado, entre quienes sí lo tienen, a muchos no les cubre todos sus medicamentos. Estos dos sectores de la sociedad estadounidense no son mayoría, pero aun así suma millones de personas.

"Es común ver cómo muchas personas que están en esa situación recurren a pedidos a parientes o amigos que tienen en alguna frontera; les piden los medicamentos que necesitan y se los envían, lo que se conoce como contrabando hormiga", comenta a El Universal el médico Jorge Diego, quien ejerce en Miami, Florida. "Incluso los que llegan por avión, hay personas que están trayendo medicinas de su propio país, hasta como prevención, por si llegan a enfermarse".

Esta tendencia de traficar medicinas no es nueva, pero desde la década de los 90 se ha ido incrementando.

"En esa década fue cuando comenzaron a aparecer tantas farmacias [en la zona fronteriza]. Mexicanos, estadounidenses y de todas las nacionalidades vienen para acá [a Tijuana]; somos una solución a sus necesidades para surtirse de medicamentos", comenta a este diario una joven farmacéutica quien pidió el anonimato; "pero no sólo para ellos, compran para familiares y amigos que no viven en la frontera, entonces ya que cruzan [del lado de Estados Unidos], se las envían por correo y como es servicio nacional, generalmente llegan a su destino".

El "turismo médico" quedó evidenciado esta semana, tras el secuestro en Matamoros de cuatro estadounidenses que viajaron a la ciudad mexicana para que una de ellos se sometiera a una cirugía estética. Dos de los estadounidenses fallecieron.