AMLO: "Fernando Valenzuela era el beisbolista más importante de la historia"

Durante la noche de este martes, 22 de octubre, se confirmó la muerte del beisbolista Fernando Valenzuela conocido como "El Toro", por lo que el deporte mexicano se encuentra de luto.

No es un secreto que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador es un fanático del beisbol, por lo que no es de sorprender que este conociera a "El Toro".

En diversas ocasiones, el expresidente aseguró que el pitcher Fernando Valenzuela era el beisbolista más importante en la historia de México, incluso, planteó que fuera incluido en el Salón de la Fama de Béisbol de Estados Unidos.

Además, siempre manifestó su apoyo para que el estadio de "Los Naranjeros de Hermosillo", de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), llevara el nombre de "El Toro" para rendirle homenaje.

"Claro que deben de ponerle el nombre de Fernando al estadio y hay que homenajearlo y reconocerlo. Es un ejemplo para los jóvenes beisbolistas, los jóvenes deportistas, además es una gente buena, sencillo, humilde, no es presumido, no es prepotente, no, no", destacó López Obrador.

"Creo que debería de estar en el Salón de la Fama, nada más que ahí hay sus cosas, pero se lo merece, hay juegos beisbolista que todavía siguen recordando, un gran beisbolista. Me invitó a que yo lo acompañara a Los Ángeles (...) pero ¿a qué hora. Pero sí me invitó y le mandó un abrazo. Me dio mucho gusto, sí vi la ceremonia, una parte y me dio mucho gusto porque estaban paisanos en el estadio", mencionó.

El expresidente se relacionó tanto con el jugador debido a que alrededor de seis, ocho meses jugó con "El Toro" en el equipo que tenía de veteranos en el Deportivo Alianza de Tranviarios, en la Ciudad de México.

El afecto entre ambos personajes fue mutuo, pues cuando AMLO dio positivo a Covid-19, el expitcher de Los Dodgers de Los Ángeles, se sumó a la lista de deportistas que le desearon una pronta recuperación.

En un video difundido en la cuenta de Instagram de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del extitular del Ejecutivo federal, el beisbolista resaltó:

"Buenas noches, señor presidente Andrés Manuel López Obrador para desearle una pronta recuperación. Recuerde que México lo necesita, así que le deseo la mejor de las suertes desde Los Ángeles, su amigo Fernando Valenzuela".





AMLO juega con leyendas del beisbol, entre ellos Fernando Valenzuela

En redes sociales circula un video del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando presumió que quedó empatado con el jugador.

"¡Increíble! ¡El miércoles volvimos a empatar 11 a 11 con el IMSS! Íbamos cuatro arriba y abriendo la séptima, nos hicieron seis carreras, pero en el cierre los arreglamos y eso que ahora sí se reforzaron con puro caballo y chamaco como Benjamín Gil, Matías Carrillo", escribió en redes sociales.

En el video se ve a Fernando Valenzuela y a otros jugadores.