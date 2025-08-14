Temporada de lluvias intensas en 2025 se extiende por ciclones y El Niño

El 2025 ha traído consigo una de las temporadas de lluvias más intensas en décadas, con registros históricos como el del 10 de agosto, el día más lluvioso en la Ciudad de México desde 1952.

Expertos del Servicio Meteorológico Nacional señalan que diversos fenómenos, como El Niño y la formación de ciclones, podrían extender el periodo de precipitaciones hasta finales de noviembre.

----¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

El SMN recordó que las lluvias intensas suelen coincidir con el periodo más activo de formación de ciclones en el Pacífico y el Atlántico.

La temporada de lluvias en México se extiende de manera oficial de mayo a octubre, pero este 2025 las proyecciones apuntan a que la actividad pluvial se prolongará hasta finales de noviembre. Esto significa un mes extra de precipitaciones respecto a la media anual, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslaves en algunas regiones.

En 2025, de acuerdo con el SMN, se espera que los ciclones tengan un papel importante en mantener las precipitaciones más tiempo del habitual, por lo que el pronóstico de fin de temporada se ha movido al 30 de noviembre.

Y aunque la temporada de lluvias oficialmente termina en noviembre, los meteorólogos advierten que podrían registrarse episodios aislados de lluvia después de esa fecha, impulsados por frentes fríos o eventos atípicos.

----Un año atípico por El Niño y sistemas tropicales

Aunque normalmente agosto marca una ligera disminución en la intensidad de las lluvias en la Ciudad de México, este año las condiciones meteorológicas son especiales.

Expertos del SMN y otros organismos señalan que el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), sumado a la presencia de varios sistemas tropicales en formación, ha provocado que el ciclo pluvial se mantenga más activo de lo usual.

Los especialistas recomiendan a la población mantener medidas preventivas durante todo septiembre, octubre y noviembre, ya que aunque la intensidad podría bajar hacia finales de agosto, septiembre suele ser un mes con lluvias frecuentes debido a la cercanía de la temporada de ciclones tropicales.