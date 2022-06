El 75% de homicidios en México es por enfrentamientos entre bandas del crimen organizado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los homicidios dolosos se registran en las entidades donde prevalece la confrontación entre más de dos grupos delictivos y en estados donde se mantiene una banda hegemónica, no hay crímenes porque "no tienen competencia".

"El 75% de homicidios en México es por enfrentamientos entre grupos de las bandas, solo hay algunas por ejemplo, está la del Estado de México que se mete mucho con la población con la extorsión, dominan mercados y al cobro de derecho de piso y las bandas grandes están enfocada en el tema de las drogas", dijo el mandatario en la conferencia mañanera.

Cuando se le preguntó si en los estados del país donde no hay homicidios dolosos, es por la paz que impone el narco, el presidente López Obrador respondió: "Es el predominio de un grupo que no tiene competencia con otros y esto lleva a que no haya enfrentamientos"

Por ello, señaló que puede probar que el 30% del territorio nacional "no está bajo dominio" de grupos armados como señalaron agencias de Estados Unidos y afirmó que los homicidios dolosos se concentran en seis estados del país donde prevalecen más de dos grupos delictivos disputando la plaza.