Alentador arranque de la economía mexicana

Ciudad de México

"Lo que estamos viendo es que habíamos estimado un crecimiento de 2% castigado al cierre de 2022 y estábamos esperando un 2%; con la información parcial que tenemos y lo que está revelando del primer trimestre, estamos estimando un 2.6%. Las estimaciones se modifican según las últimas lecturas, no solamente de datos, sino interpretación y por eso no estamos haciendo actualizaciones tan frecuentes, porque luego se pierde la visión de lo que se está pensando" dijo el funcionario.

En conferencia de prensa después de cancelar la reunión plenaria 31 de consejeros de Citibanamex, el funcionario descartó un escenario de recesión de Estados Unidos y se tiene un mejor comportamiento de la economía.

"La última lectura es más favorable que la de diciembre, porque está más de medio punto porcentual favorable que diciembre. Anecdóticamente lo que vemos son condiciones de escasez de materiales industriales, condiciones de apretamiento laboral en sectores calificados, condiciones de escasez de terrenos industriales en el norte del país y un empuje de inversión pública y privada que viene acompañando el impulso de los proyectos del sector público y privado, que ahora acompaña más el ciclo de alza de la Inversión Fija Bruta en varias regiones y en varios sectores", dijo.

Superpeso mexicano

Sobre la paridad cambiaria por debajo de 18 pesos que se alcanzó este viernes, Ramírez de la O dijo que si bien el peso mexicano atraviesa un buen momento favorecido por el diferencial de tasas de interés, es mejor que no se comente, para no generar expectativas en el mercado.

ETAPA COMPLICADA

"Sobre el tipo de cambio, las autoridades hacen bien en no estar hablando, porque en Hacienda no podemos estar hablando sobre el tipo de cambio, porque vamos a construir expectativas; sí, es una moneda fuerte, estamos en una etapa complicada para los que hacen política monetaria porque, recuerden, tiene muchos años a nivel global que México no estuvo en ese juego, pero los bancos grandes soltaron muchísimo dinero, y si tienen una presión de sus accionistas, que son los gobiernos o los ministerios de Hacienda y están en presión de mantener su credibilidad, es una cuestión importante para que las autoridades no hablen del tipo de cambio", dijo.