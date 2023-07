No le va a alcanzar la cargada a Sheinbaum, dice Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO

Cuestionado sobre cómo ve el apoyo que se le ha dado a la exjefa del Gobierno capitalino, Ebrard dijo que él va adelante en la preferencia de la gente.

"Les vamos ganando, vamos subiendo y no les va a alcanzar la cargada, como tampoco les alcanzó en 2018 contra Andrés, no les alcanza", indicó.

Una encuesta difundida este el pasado lunes, aseguró, lo pone a él arriba, por lo que está convencido de que encabezará la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación.

Sobre una supuesta presión a integrantes del Partido Verde para que no se sumen a su causa, el ex Canciller dijo que esto sería raro porque él es quien más legisladores ha sumado.

"Soy el que tiene más apoyo en el Verde, hay 17 diputados federales que están con nosotros, se llama Plataforma Verde y veo que les va muy bien en todos los estados", sostuvo.





No hay desigualdad Por primera vez en muchos años, la desigualdad en México se redujo, los salarios han crecido y hay mayor empleo en muchas comunidades, aseguró el ex Canciller.

Ante simpatizantes reunidos en un deportivo de este destino turístico, el excanciller dijo que esos son logros de la Cuarta Transformación y por ello se debe defender el proyecto que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"México es un país muy desigual y, por primera vez, a cinco años de la Cuarta Transformación, estamos 15 por ciento menos desiguales que como estábamos en 2018. Esa es la Cuarta Transformación que queremos defender", indicó.

El miércoles, el INEGI dio a conocer que los ingresos de los hogares mexicanos crecieron un 11 por ciento de 2020 a 2022, al situarse en un promedio trimestral de 63 mil 695 pesos contra 57 mil 370 pesos que tenía dos años antes.

Ebrard, quien busca ser el Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación y de esa forma ser el candidato de Morena en la elección presidencial del próximo año, dijo que la administración de López Obrador ha dado buenos resultados.

"Aquí, en Quintana Roo, no había habido tanta obra como ahorita, el Tren Maya, las avenidas, mucha inversión, pero estoy hablando también de que por primera vez en muchos años empieza a subir el salario un poquito, porque no había subido, apenas el salario mínimo lo subimos, no había subido nada, no se vale, se está recuperando.

"El tipo de cambio, ¿se acuerdan que decían que se iba a devaluar? Ya lo que no queremos es que sea más fuerte. Somos el principal exportador a Estados Unidos y el turismo va bien", planteó.

El ex Canciller dijo que ha acompañado a López Obrador desde hace más de 20 años y por eso el Presidente dice que él es su carnal, por la cercanía y el trabajo que han realizado todos estos años.

Ahora, explicó, se viene el relevo de quién encabezará la Cuarta Transformación y el Presidente decidió que fuera a través de una encuesta.

"Hemos visto gobiernos y gobiernos y poderes y poderes y jamás había preguntado (a la gente) y se lo reconozco al Presidente López Obrador porque él pudo haberlo hecho de otra manera, pudo haberlo hecho de otra forma.

"Nos separamos del cargo, porque había quienes no se querían separar, pero ya no separamos todos para que el piso sea parejo y para que se escuche cada persona qué piensa", indicó.

Lo que se debe defender, dijo, son los programas sociales establecidos en este sexenio, como la pensión universal para adultos mayores, las becas para estudiantes y el programa Sembrando Vida.

Ebrard llegó a Cancún vía aérea procedente del nuevo aeropuerto construido en lo que fue la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

"Estoy aquí en el AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, saliendo hacia Cancún. Me dicen que soy la primera corcholata que pasa por aquí, así que estoy muy contento. Les mando lo mejor para este viernes", presumió en sus redes sociales antes de abordar su vuelo.