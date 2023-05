Sin reglas, ley de la selva en interna de Morena.- Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO

"Él (Mario Delgado, dirigente nacional de Morena) habla de evitar rupturas, de evitar conflictos y yo creo que tiene razón, pero eso lo logras cuando hay reglas claras; cuando no hay reglas claras, hay ausencia de reglas, pues es la ley de la selva", reclamó Ebrard, durante su gira por Chihuahua.

El funcionario recordó que desde diciembre exigió a la dirigencia nacional de Morena reunir a los aspirantes presidenciales para delinear la ruta al 2024, sin que se atienda su exigencia.

Su reclamo cobró relevancia, después del encuentro que las corcholatas presidenciales de Morena sostuvieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de abril en Palacio Nacional.

En una semana, el dirigente morenista Mario Delgado se ha reunido con Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, y ha argumentado que no ha podido contactar a Marcelo Ebrard.

Sin embargo, en sus declaraciones el Canciller Marcelo Ebrard dejó ver que el líder nacional no lo ha contactado.

"Se le vienen planteando reglas elementales desde hace medio año y no han sido siquiera para convocar a una reunión. Lo inteligente, lo que diría es que, el que haya reglas del juego, como las que él propone hoy, implícitamente, propone varias reglas, pues mejor que nos llame a los involucrados y se hace una hojita de cuatro cosas, qué se vale qué no se vale.

"Ya dijo que lo va a hacer, pero entre más pronto lo haga, mejor, yo pienso", indicó.

¿Y si su proyecto no prosperara en Morena?, le preguntaron en su visita por Chihuahua.

"Me lo han preguntado mucho. Yo no estoy en ese plan, yo voy muy bien en Morena ¿por qué me voy a ir a otro lado?", respondió.

Y se reúne con Maru Campos

El Canciller Marcelo Ebrard acudió a la inauguración del Foro "Interconectando ciudades inteligentes", acto en el que coincidió con la Gobernadora Maru Campos (PAN).

La Mandataria panista consideró que resulta indispensable que Estado y Federación trabajen juntos para ordenar y atender el tema migratorio en Ciudad Juárez, que al día de hoy aumenta y aumentará la tasa de crecimiento de la entidad.

"Chihuahua te recibe con las puertas abiertas, porque sabemos que le apuestas y abonas al estado de Chihuahua, y sabemos que siempre vas a seguir trabajando en coordinación por el bien de los chihuahuenses", dijo Campos a Ebrard.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido diferencias públicas con la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.