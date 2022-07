Arremete Noroña contra presidente

En conferencia de prensa exigió a López Obrador "sacar las manos" del proceso de Morena para elegir a su candidato presidencial de 2024.

El Presidente no puede, no debe, replicar actos de los que fue víctima como la exclusión, el atropello, de intentos por cerrarle el camino para llegar a la Presidencia de la República; fue víctima de fraude electoral, así es que lo que pido no es piso parejo, sino que saquen las manos en el proceso de decisión del proceso de decisión de la candidatura de nuestro movimiento en 2024. Demandó el legislador.