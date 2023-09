"No pretendo huir": dueño de pitbull que desfiguró a niño en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que un niño de 5 años resultó con heridas graves por el ataque de Tayson, un perro pitbull que lo atacó el pasado lunes cuando regresaba junto a su abuela del jardín de niños en Jiutepec, Morelos; el dueño del can negó que haya tratado de huir y aseguró que ha estado al pendiente de la salud del menor.

Por medio de un comunicado en su cuenta de Facebook, Víctor Manuel Alvarado informó que desde el día del incidente inicó comunicación con el abuelo del menor y estuvo presente en el IMSS donde fue internado el niño, además presentó su declaración en el MP de la clínica.

Denuncia que recibió amenazas

Víctor aseguró que se retiró de la clínica debido a presuntas amenazas de acudir a su domicilio y vandalizarlo poniendo en riesgo a su familia.

"No me niego a hablar, no me 'fugaré' como se hizo mención en algunos medios, ni tampoco soy omiso del a situación, espero y pido a los medios que puedan tener las dos versiones, pido respeto. Mis oraciones están con Miguel", escribió.

Además, en el post con la imagen aseguró que tiene evidencia llamadas, fotos y mensajes de que estuvo al pendiente del menor.

"No pretendo huir ni deslindarme, como adulto y dueño del perro lo sostengo: "NO ES VERDAD LO QUE SE DICE", ahí estuve, aquí estoy y estaré para apoyar a la familia, pido respeto y empatía para ambas partes. Gracias", afirmó Víctor.

"Me lo desfiguraron", asegura padre de menor de 5 años agredido por pitbull

Este comunicado es una respuesta ante la responsabilidad de Víctor ante el ataque que dejó mantuvo en estado crítico al pequeño Miguel de 5 años por el ataque de su pitbull.

Aunque como él asegura ha estado al pendiente de la salud del niño, el señor Miguel Ángel Cerda, padre del menor declaró que había quedado desfigurado.