Sobrevuela la CIA drones en México

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) notificó al Capitolio el desplazamiento de aeronaves no tripuladas en espacio aéreo de México y que son usadas regularmente en misiones antiterroristas en lugares como Somalia y Yemen, reveló la cadena CNN, citando fuentes oficiales.

Sin mencionar alguna colaboración con el Gobierno mexicano, funcionarios estadounidenses no identificados reportaron a CNN que bajo la nueva Administración del Presidente Donald Trump, la CIA ha enviado vuelos no artillados del dron MQ-9 Reaper -conocido como Predator B- para espiar a los cárteles de la droga mexicanos.

En un reporte similar, funcionarios estadounidenses no identificados aseguraron al diario The New York Times que la CIA había desplazado vuelos al interior de México para detectar laboratorios clandestinos de fentanilo, pero a diferencia de CNN, el rotativo neoyorquino no identificó las aeronaves usadas.

El programa encubierto de drones, que no había sido revelado previamente, comenzó bajo la Administración de Joe Biden, de acuerdo con funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con la iniciativa.

Sin embargo, el Times señaló que Estados Unidos ha intensificado los vuelos secretos con drones sobre México, como parte de la campaña más agresiva del Gobierno de Trump contra los cárteles de la droga.

La CIA no ha sido autorizada a utilizar los drones para llevar a cabo acciones letales, aseguraron los funcionarios, y añadieron que no prevén utilizar las aeronaves para llevar a cabo ataques aéreos.

Por ahora, los agentes de la CIA en México comparten la información recogida por los drones a los funcionarios mexicanos.

Activos desde 2007, principalmente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el MQ-9 Reaper es usado en múltiples misiones, incluyendo en la frontera con México bajo el mando de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), pero en esta ocasión la CIA los estaría volando sobre territorio mexicano.

Expertos aseguran que un MQ-9 Reaper artillado, capaz de volar a 15 mil metros de altura sin ser detectado, fue la aeronave que las agencias estadounidenses usaron para eliminar en 2020 al principal líder de la red terrorista al-Qaeda Ayman al-Zawahiri en un ataque sobre Kabul, Afganistán, en julio de 2022.

Las nuevas revelaciones ocurren luego de que funcionarios de EU aseguraron a principios de mes a la cadena Fox News y CNN de un incremento de vuelos de reconocimiento y espionaje sobre la línea fronteriza con México y aguas internacionales en el Mar de Cortés desde la llegada de Trump.