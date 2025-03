Tachan de vergonzoso que Trump pida indagar a narcopolíticos

Es vergonzoso que sea Donald Trump quien recomiende investigar a narcopolíticos mexicanos mientras en México se les protege o se les ignora, consideraron el dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, y el senador del PAN Marko Cortés.

"Es vergonzoso que nuestro Gobierno no actúe contra todos los funcionarios y ex funcionarios coludidos con el crimen organizado, y peor aún que los protejan", dijo Cortés, también ex dirigente nacional de su partido.

"Qué lamentable que la exigencia de justicia tenga que venir de fuera y no de nuestro País. Esperemos que el jalón de orejas sirva de algo".

Valencia, ex Alcalde de Tepalcatepec, en Michoacán, quien ha hecho campañas para que se desactiven narcominas, sostuvo que es indispensable quitar sus operadores políticos al crimen organizado.

"El Gobierno federal sabe perfectamente quiénes son", dijo vía telefónica.

"Es un secreto a voces que en Sinaloa hay narcogobierno y la administración federal voltea para otro lado. En Michoacán, es urgente una operación para detener a alcaldes, alcaldesas y hasta legisladores, involucrados con el crimen organizado; lo he pedido públicamente en los últimos meses".

Si la Presidenta Claudia Sheinbaum no ordena actuar, consideró el priista, se corre el riesgo de dar pretextos a Trump para sus afanes expansionistas.

El Mandatario estadounidense aseguró ayer que recomendaría a la Fiscalía de su país investigar a los narcopolíticos en México, quienes se benefician del tráfico de fentanilo y de migrantes.

Valencia y Cortés afirmaron que la investigación le corresponde a las autoridades mexicanas, pero el panista admitió la posibilidad de un acuerdo entre los dos países.

"Creo que a quien le corresponde es al Gobierno mexicano. La colaboración de cualquier otro Gobierno es buena, pero lo mejor es investigar aquí y hacer valer el Estado de Derecho en México, porque si aquí no cumplen con su obligación, se consolida la versión de que en nuestro País hay un narcogobierno", dijo Valencia.

"Tendría que ser dentro del marco de un acuerdo de colaboración binacional con nuestro País, que comparta inteligencia, que blinde nuestras fronteras del trasiego de armas, drogas y dinero ilegal, que sirva para frenar el terror, extorsión, violencia y muerte que generan en México todos los grupos delictivos", señaló el senador del PAN.