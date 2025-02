Dan voto de confianza a nuevo Fiscal de Morelos

Cuernavaca, México.- Diputados locales de Morena y Partido del Trabajo (PT) dieron su voto de confianza al nuevo Fiscal de Morelos, Edgar Maldonado, cercano a la Gobernadora del Estado, Margarita González.

Maldonado trabajó hasta el jueves como Consejero Jurídico de la morenista y, de acuerdo con fuentes de seguridad, el ex funcionario estatal asistió a las Mesas de Seguridad e hizo diversas recomendaciones a la Mandataria en materia de justicia.

"Nosotros consideramos que era necesario un relevo, (Uriel Carmona) había cumplido un ciclo, no es un tema de carácter personal, es un asunto de instituciones y nosotros consideramos que una nueva Fiscalía debe entrar a este proceso de cambios", dijo a REFORMA el diputado local Rafael Reyes, coordinador de Morena en el Congreso de Morelos.

"En el caso del procedimiento, se llevó a cabo con el debido proceso, con 16 votos a favor las actas están firmadas, llegó la solicitud por parte de la Gobernadora del Estado, nosotros lo revisamos en la Coordinación Política y en el Pleno se discutió para que fuera de obvia resolución y, por tanto, consideramos el momento indicado para llevar a cabo el cambio, pero el procedimiento se cuidó en todo momento".

-¿Hubo acuerdos con la oposición?, se le cuestionó.

"Que esto no se personalice, tiene que ver con un tema de las instituciones, y el segundo fue un acuerdo que se tuvo en los grupos parlamentarios no es un tema nuevo, este asunto traía varias semanas en la mesa de discusión, desde la legislatura pasada propiamente, los otros traíamos como uno de los temas torales, recibimos una cantidad importante de gente de víctimas que tenían quejas y que por supuesto también solicitaban que hubiera un relevo e información sobre las carpetas de investigación", respondió.

"La Gobernadora nos hizo llegar una terna, la terna que nosotros revisamos, la que más genera un consenso era la figura de Edgar Maldonado Ceballos, por eso es que se tomó esa determinación y algo que también me parece importante mencionar es que fue elegido como Fiscal por los 20 votos, es decir tenemos unanimidad en esa decisión".

-¿No hay fiscal carnal?

"No, yo considero que él debería de asumir su responsabilidad en la autonomía en el compromiso y responsabilidad para sacar adelante una Fiscalía en la cual, bueno, no se antoja fácil el trabajo, pero que estamos plenamente convencidos que habrá de asumir esto con absolutamente responsabilidad, además nosotros como partido de Morena, Partido ecologista y Nueva Alianza entendemos la potestad constitucional y la autonomía que debe de tener la Fiscalía y consideramos que la propia Gobernadora está en la misma línea", consideró Reyes.

Por separado, la legisladora petista Tania Valentina Rodríguez expuso que la designación del nuevo Fiscal pasó por una evaluación de perfiles.

"Fueron entrevistados por cada uno de los coordinadores parlamentarios que pertenecemos a la Junta Política, expusieron sus perfiles para ocupar una gran responsabilidad, sabemos que no es fácil llevar las riendas de una institución que ha ganado relevancia en la vida pública de Morelos, el perfil de Edgar Maldonado ha demostrado un profundo compromiso por el servicio público y dar resultados", opinó.

"Pero más bien aquí se le está dando un voto de confianza a la Gobernadora del Estado, estamos dando un voto de confianza como PT para transformar la inseguridad que hay en el Estado de Morelos y que era vital este cambio para que exista esta paz necesitan nuestros habitantes".

-¿No le otorga entonces un Fiscal carnal?, se le cuestionó.

"No, eran tres perfiles, buscaban a alguien de su confianza, algo que tenía el Fiscal anterior (Uriel Carmona), era nuestro paisano, un Maestro en Derecho, conocedor perfecto de las leyes, no era de un equipo, y aquí ella (la Gobernadora) lo estaba solicitando, por eso es que dimos este voto de confianza, porque nuestro Estado no tiene paz, estamos viviendo una inseguridad difícil, y si con eso va a ver una estrategia diferente y vamos a dar resultados, está el voto de confianza del PT", concluyó.

Por la mañana, la Gobernadora aplaudió la decisión del Congreso.

"Se les explicó, pues los problemas que nos ocasionaba tener un Fiscal en estas circunstancias, lo entendieron, el Comité Ejecutivo Nacional del PT apoyó la propuesta y tuvimos, además tuvimos otros dos votos que yo agradezco enormemente a esos dos diputados, a la diputada que ella fue muy clara para decirme 'este no es un voto del PRI, ese es un voto personal porque estoy convencida de la necesidad de ayudar al Estado', y lo mismo el diputado Paco Sánchez (PAN), que si bien forma parte del bloque opositor a la mayoría del Congreso también estuvo muy consciente ya de la necesidad de transitar", expuso en conferencia Margarita González.