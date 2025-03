Se rebelan: van contra protección a Cuau

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladoras de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados rechazaron la decisión de la Sección Instructora de declarar improcedente la solicitud de desafuero del morenista Cuauhtémoc Blanco y llamaron a las 251 diputadas que conforman la actual Legislatura a votar en contra de desechar el caso el día que sea sometido al Pleno.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género fue la diputada de Morena, María Teresa Ealy, quien pidió la palabra para referirse al procedimiento en contra del ex futbolista, acusado de violación en grado de tentativa por su media hermana y a quien califico como un "asqueroso personaje".

La morenista, quien ayer le advirtió a su bancada que no legitimará la "farsa" de la Sección Instructora, convocó a las diputadas a no permitir que el fuero sea un escudo para evadir responsabilidades, sobre todo cuando se trata de denuncias graves de violencia contra mujeres.

"Hoy más que nunca considero que necesitamos estar unidas como Comisión, alzar la voz y dejar claro que ningún cargo está por encima de la ley. Las víctimas merecen que estemos firmes y sin titubeos, por eso, las invito a que nos pronunciemos juntas como Comisión y exijamos que estos casos sean tratados con seriedad y con la responsabilidad que merecen", dijo.

La presidenta de la Comisión, la morenista Anaís Burgos, llamó a las mujeres que conforman la 66 Legislatura a impedir que la Cámara de Diputados deseche la solicitud de desafuero de Blanco.

"Nosotras seremos quien marque la diferencia en la votación en el Pleno, somos 251 diputadas y si todas estamos a favor de que esto suceda, tendrá que reflejarse en el tablero el día que esté en el Pleno", advirtió.

Burgos dijo que si bien no le corresponde a las legisladoras decidir si Blanco es culpable o no, sí está en ellas que el caso pueda llegar a las instancias correspondientes para que pueda ser investigado.

Luego de que la Sección Instructora declaró improcedente la solicitud de desafuero del ex Gobernador de Morelos, el dictamen pasará al Pleno, que deberá decidir de forma definitiva si se admite o se desecha el caso.

La también morenista Julieta Vences pidió no politizar el caso; no obstante, recordó que la solicitud de procedencia del senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, también está en la impunidad.

Las diputadas de Morena Alma Higuera, Mariana Benítez, Claudia García y Mildred Ávila también se pronunciaron a favor de creerle a la víctima y permitir que Blanco sea investigado. Sin embargo, pidieron no politizar el caso y no usarlo para golpetear a un partido político.

La emecista Anayeli Muñoz se dijo molesta, inconforme e incómoda con la determinación de la Sección Instructora.

Lamentó que la Sección no creyera en la palabra de la víctima, por lo que llamó a la Comisión de Igualdad de Género a pronunciarse porque las personas que son acusadas de violencia deban de ser investigadas.

"No estoy de acuerdo con que se haya desechado esta petición porque es muy importante creerle a las mujeres. Me parece que la primera premisa que debemos tener como feministas, como políticas y como mujeres que hemos enfrentado la violencia es creerle a las víctimas, creerle a las mujeres, que se realicen las investigaciones", indicó.

La panista Ana María Balderas advirtió que con su decisión, la Sección Instructora le falló a miles de mujeres que se sintieron lastimadas con el dictamen aprobado ayer.

La legisladora leyó parte del dictamen en el que se responsabiliza a la Fiscalía de Morelos de la declaratoria de improcedencia por haber realizado una investigación deficiente y lamentó el papel de la de la Cámara de Diputados.

"¿De qué sirve crear leyes y reformas, iniciativas, si lo que tenemos no lo utilizamos? Estamos dejando en la indefensión a una mujer, no quiero decir que sea culpable quien están denunciado, pero creo que debemos de ser garantes de que si el fuero protege, de verdad que no sea para delitos", demandó.

Durante el debate del tema no participaron legisladoras del PRI, del Partido del Trabajo y del Partido Verde.