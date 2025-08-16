Asisten 15 legisladores a Congreso en Washington

Un grupo de 15 legisladores asistieron a Washington D.C., Estados Unidos, para participar en el Convocation Congress, espacio en el que se fomenta la relación binacional a través de diálogos en rubros como migración e intercambio económico.

A través de una publicación en redes sociales, Esteban Moctezuma Barragán, Embajador de México en Estados Unidos, compartió una fotografía de los participantes reunidos en la residencia oficial de México en la capital estadounidense.

"Revisamos aspectos clave de la relación entre México y EUA, e intercambiamos perspectivas sobre comercio, migración, turismo y nuestros esfuerzos en seguridad, ya reconocidos por autoridades estadounidenses", informó el diplomático.

El Convocation Congress, desarrollado a lo largo de dos días, fue convocado por la U.S.-Mexico Foundation, cuya función es "fomentar la cooperación bilateral y el entendimiento entre ambas naciones".

El Congreso, indica el portal de la fundación, busca brindar a los legisladores mexicanos una comprensión más profunda de las políticas, prácticas y perspectivas estadounidenses, facilitando la creación de conexiones clave con organizaciones y empresas de renombre.

"Los participantes se reunieron con representantes de organizaciones, universidades y empresas prominentes para intercambiar ideas, explorar oportunidades para la colaboración y profundizar el entretenimiento mutuo en rubros como el intercambio, seguridad, migración y políticas económicas", detalló la organización a través de un comunicado.

Los senadores participantes fueron Michel González Marquez (PAN), Cynthia López Casto (Morena) y Yeidckol Polevnsky (PT).

Además, asistieron los diputados Mónica Álvarez Nemer, Gabriela Jiménez, Nadia Sepúlveda y Roselia Suárez Montes de Oca, de Morena; Raúl Bolaños Cacho-Cué y José Antonio Gali López del PVEM; Agustín Rodríguez y Abril Ferreyro del PAN; Mario Zamora Gastélum y Amancay González de MC, así como Emilio Suárez Licona y Mario Zamora Gastélum del PRI.

Asisten 15 legisladores mexicanos a Congreso en Washington.