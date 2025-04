Protesta en Casa Cuna por destitución de trabajadoras

Ciudad de México.- Personal del DIF y del Centro de Asistencia Social para la Primera Infancia (CASPI), conocida como Casa Cuna, realizaron un bloqueo en la Calzada de Tlalpan, a la altura de Río Churubusco, en la Ciudad de México, por la destitución de cinco trabajadoras este jueves 17 de abril.

Las autoridades del DIF informaron a las trabajadoras que hoy mismo tenían que abandonar su centro de trabajo luego de que se iniciara un proceso judicial en su contra y, como medida cautelar, fueron removidas sin especificar de qué se les acusa, indicó Teresa Frías, secretaria particular del titular del Sindicato Nacional de Trabajadores del DIF.

"Les notifican hoy mismo que hoy mismo tienen que salirse de su centro de trabajo, ellas salen y ya no las dejan entrar a la Casa Cuna, y ya no las dejan entrar por sus cosas. Comentan que hay una medida cautelar. No nos dicen quienes las establecen, ellos dicen que los niños, pero los niños que atendemos son de 0 a 5 años, que deriva de algún comentario de los niños", dijo Frías en entrevista.

La integrante del Sindicato explicó que derivado de los recortes presupuestales al sistema hace falta personal para atender a los menores, aunado a que, hasta ahora, las autoridades no han realizado manuales de procedimiento para tratar con los infantes y tampoco han capacitado al personal.

"El tema es que nosotros no tenemos capacitación, la autoridad no ha hecho manuales de procedimientos de cómo sí debieras de tratar a los niños. ¿Qué hago en caso de que un niño me detone o entre en crisis? Tenemos niños con manejo psiquiátrico, con medicamentos controlados, dejan de dar esos medicamentos y el niño te detona en una crisis. Hay una falta de personal impresionante y por más que tú quieras darle una atención personalizada, a mis compañeras les es imposible; si te detona uno, ¿a quién atiendo?, ¿a quien te detono o a los seis? Para ellos un maltrato es que tú lo cargues y lo contengas para que no esté agrediendo a los demás niños", denunció.

El centro atiende a un promedio de 36 menores, en cinco salas abiertas, con diez niñeras -ahora sólo cinco- de las cuales hoy sólo acudieron seis, por lo que la casa cuna solicitó a personal que trabaja por honorarios para atender a los niños mientras se cubren las vacancias.

Frías indicó que la protesta continuará en el transcurso del día, incluso de madrugada, hasta que acuda al lugar una comisión del DIF o su titular, María del Rocío García Pérez.

"Nos comentaron que venía la responsable de la Procuraduría, pero nosotros queremos la presencia de la titular (del DIF) o de alguien que pueda tomar una decisión, para que nuestras compañeras puedan ser reinstaladas. Es más, acatamos la medida cautelar, pero que no sean removidas de su centro hasta que no se conozca el procedimiento por el que están siendo señaladas", dijo.