Las puertas están abiertas, dice Blanco al Fiscal Carmona

CIUDAD DE MÉXICO

"Yo no tengo que negociar nada, yo se lo he dicho, las puertas están abiertas, a nadie se le van a cerrar las puertas en la Mesa de Seguridad, es el actual Fiscal", dijo ante medios locales.





"Siempre lo dije desde el principio, que trabajáramos en conjunto, que resolviéramos las carpetas de investigación de todos los homicidios que han habido aquí en el Estado y que hasta la fecha no se han resuelto, llevamos 5 años y no se han resuelto".

Indicó que entre las indagatorias pendientes está el tiroteo reportado en 2019 en la Plaza de Armas, con saldo de dos personas asesinadas.

"No han avanzado esas carpetas, pero yo no tengo ningún problema con el Fiscal, es una persona autónoma, es una persona muy importante aquí en el Estado para trabajar esos temas de seguridad", añadió el ex futbolista.

Carmona, quien abandonó el pasado sábado el penal de alta seguridad de Almoloya, en el Estado de México, estuvo preso un mes con 18 días por tres acusaciones que fueron promovidas por la Fiscalía General de la CDMX, relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda, y una por la Fiscalía General de la República, por supuesta tortura.

En todas, jueces locales dictaron prisión preventiva. La defensa de Carmona impugnó las medidas cautelares y presentó quejas ante tribunales federales.

Después de cuatro recursos de queja atendidos por Tribunales Colegiados de Circuito de la Ciudad de México, del Estado de Morelos, y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia resolviera de fondo que el Fiscal general de Morelos tiene fuero constitucional, el funcionario recuperó su libertad.