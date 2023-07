‘En México no existe narcoestado’: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en su gobierno “No se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura y no se tolera la violación de los derechos humanos”, tras hablar del trabajo de su administración en materia de seguridad.

CELEBRACIÓN

En la celebración del quinto año de su victoria electoral, que se llevó a cabo en el Zócalo el mandatario aseguró que “Tampoco existe hoy en México un narcoestado”. De manera enérgica condenó la actuación de los “gobiernos neoliberales y neoporfiristas”.

En el discurso de más de dos horas, López Obrador destacó que en el país “Hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la radicación de la violencia; lo vamos a lograr entre todos, me canso ganso”.

Destacó que de parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que encabeza Rosa Icela Rodríguez “Los delitos del fuero federal se han reducido en 22 por ciento, el homicidio en 17, el robo en 25, el feminicidio en 38 y el secuestro en 79”.

Asimismo, en su informe mencionó que su gobierno tiene una campaña permanente contra las drogas y no se ha autorizado la venta de vapeadores.

Aprovechó para celebrar los cuatro años que lleva la Guardia Nacional en funciones bajo las órdenes de la Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al mencionar a las Fuerzas Armadas reconoció el apoyo que han recibido en Control de Aduanas, supervisión de puertos y construcción de sucursales del Banco Bienestar e IMSS Bienestar, así como en las construcciones de hospitales o aplicación de vacunas.

Remarcó, también, el próximo trabajo de los integrantes en la operación de una nueva línea área.

“Estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, trabajadores, leales y patriotas”, expresó.