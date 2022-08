EU no debió solicitar consultas del T-MEC, se atendió a empresas extranjeras: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos no debió solicitar consultas en torno al Tratado comercial porque se atendió a empresas estadounidenses en materia eléctrica y por respeto a la soberanía de México.

Sin embargo, reiteró que no hay posibilidad de que México salga del T-MEC porque hay una buena relación "y nos necesitemos".

CONSULTA

Expuso que esta consulta es "totalmente majadera, de un tono de soberbia, de prepotencia, haciendo referencia que la reforma energética que se había llevado en el país era la panacea cuando nosotros tenemos lo opuesto además porque fue un desastre pare los mexicanos, fue in fracaso, engañaron a la gente que iba a llegar la inversión extranjera".

El mandatario afirmó que "la señora encargada de Comercio de Estados Unidos diciendo que estaba mal reformar nuestra ley eléctrica. ¿De cuándo acá un gobierno extranjero?, ¿con qué derecho va a decidir cómo deben de ser las leyes en otro país?", expuso que es como si él exigiera al Congreso de Estados Unidos que apruebe la legislación para legalizar a las personas migrantes que llevan años de trabajo en ese país.

"No había motivo, no se informó al gobierno de Estados Unidos, nosotros llevamos a cabo, 15 días antes de esa solicitud de consulta, una reunión con empresarios estadounidenses" y destacó que estuvo el embajador Ken Salazar y se atendió caso por caso.

"Dediqué dos semanas a atenderlos: 18 empresas de 45 minutos a hora y media por empresa", donde estuvieron directores de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

Incluso, dijo, se hicieron compromisos de inversión por 25 mil millones de dólares, "ya se están firmando contratos con ese propósito".

Recordó que, incluso, se expuso que hubo acusaciones de que terminales de combustible se usaban para contrabando y se llegó a un acuerdo de suspender las denuncias para evitar esa práctica, pero con el compromiso de que si no se cumplía se cancelaban permisos "y así caso por caso".

Después de esas reuniones el presidente López Obrador fue a Washington a una reunión con su homólogo Joe Biden, a que calificó de muy afectuoso y respetuoso, pero que no se abordó nada relacionado con este tema.

Al día siguiente, durante una reunión con empresarios y tampoco se trató el asunto, incluso, se reiteró la postura de Biden de tratar a México con pie de igualdad.

Al llegar a México, dijo, "Oh sorpresa, regresamos y a la semana la llamada consulta", de la cual se enteró no de manera oficial sino mediante el exembajador Arturo Sarukhán "y pensé fue una volada, no, bien informado, y viene la consulta".

También señaló que "además fue un acuerdo en el tratado en materia energética, es la nación la que tiene el dominio de esos bienes en México", por lo que espera que en Estados Unidos cambien de parecer, porque, además, su economía no funcionaría sin la intervención de México.