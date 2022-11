Rechaza Adán estar en actos anticipados de la campaña

ENTREVISTA

En entrevista en La Paz, Baja California Sur, luego de participar en el foro "La seguridad pública en el país", fue cuestionado por el respaldo del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro, en sus aspiraciones políticas.

"Yo no escuché que Víctor Castro hablara de alguna candidatura" ya que sólo dijo ´que me respalda en todo momento´, pero no habló de candidaturas; éste no es un acto de candidaturas, es una conferencia sobre la situación que guarda la seguridad pública en el país y en Baja California Sur".