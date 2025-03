Sheinbaum confirma pausa de la iniciativa del ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la pausa de la iniciativa de la Ley ISSSTE para establecer mesas de diálogo con los trabajadores.

"(...) por lo pronto se pone en pausa en lo que se realiza en las mesas de trabajo", aseguró en la conferencia matutina de este viernes.

Lo anterior al ser cuestionada sobre las manifestaciones que han realizado integrantes del Magisterio Nacional de trabajadores de la educación quienes se han manifestado en contra de la iniciativa.

Ayer, Claudia Sheinbaum insistió que esta iniciativa no afectará a dicho sector, sino que esta es para "los trabajadores de confianza de altas percepciones", con el objetivo que de sus salarios se les descuente para el Sistema de Salud directamente, no para pensiones o Fovissste.

"A las y los maestros, no vamos a hacer nada que los afecte. Nuestro compromiso es seguirlos beneficiando", refirió la jefa de Estado desde Palacio Nacional.

Ante la pausa de la iniciativa del ISSSTE, Sheinbaum aseguró que por lo pronto no se va a aprobar la ley hasta que no quede clara, pero indicó que no están afectado a los docentes en nada, incluso que hay beneficios.

"Sí, primero tiene que darse mucha información para que no haya malos entendidos de cuál es el objetivo de las reformas que se están planteando".

Agregó: "(...) a lo mejor la redacción no fue muy clara y los maestros pensaron que se les iba a descontar también a ellos y no, a los maestros y maestras no se les descuenta absolutamente nada adicional de lo que ya en la ley está desde hace mucho tiempo".