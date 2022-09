Pide Creel diálogo con Oposición sobre militarización

Consideró que el hecho de que se haya detenido la votación del dictamen que plantea alargar al 2028 la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no es un triunfo pírrico o una derrota, sino la oportunidad para dialogar.

"No es una cuestión de triunfos o derrotas, verlo así es una visión impropia. Que se abra un espacio de diálogo ,esperaría que ese diálogo fuera productivo, que se escuchara a la Oposición, pero no solamente de escuchar en una conversación, que se tomaran las propuestas de la Oposición, porque lo que no es correcto es dejar de un lado toda la Policía Civil, que debe estar al resguardo de la seguridad pública", planteó Creel en entrevista en el salón de Plenos previo a la sesión de este día.

Insistió que no se debe dejar de lado que las Fuerzas Armadas, particularmente la Fuerza Armada Permanente, su función es salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior, y de la Policía es salvaguardar la seguridad pública.

Indicó que si se retiró en el Senado el dictamen y se regresó a comisiones, fue por algo, porque se dijo que se buscaría negociar una nueva redacción para lograr un consenso.

"El punto fue que esa iniciativa se retiró y, si se retiró, fue por algo, ahí lo expresaron para darse más tiempo y para dialogar; yo tomo por bueno lo que dijeron en tribuna. Si hay algo que no dijeron en tribuna y ya es materia de especulación, no quiero, entrar, no estoy para especular ", manifestó el diputado del PAN.

También insistió en rechazar métodos de chantaje de parte del Gobierno para lograr los votos que le faltan, en alusión al cabildeo que hizo el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desde un hotel para conseguir los votos que le hacían falta a Morena.

Destacó

Que los actores políticos pueden hacer labores de persuasión, pero no es democrático recurrir a las presiones y chantajes.

"Todo mundo tiene derecho a hacer su labor de persuasión, no de chantaje, no de amenaza, de persuasión. Nosotros hicimos lo propio, por supuesto, porque tenemos una posición política y tenemos todo nuestro derecho de hablar con nuestras contrapartes y hacerles ver nuestro punto de vista, eso es entendible y legal.

"Lo que no es correcto es si hubo chantajes, si hubo amenazas, porque eso afecta enormemente a la democracia. La democracia no funciona con amenazas, no funciona con chantajes, y menos viniendo del Poder", advirtió.