¿Feminismo o nazismo? Cartonista mezcla símbolos y desata polémica

El próximo sábado 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que resalta la importancia de continuar con la lucha por la igualdad de género, los derechos humanos y la justicia social.

En la Ciudad de México, como en muchas otras partes del mundo, miles de mujeres se darán cita en las calles para manifestarse y hacer escuchar su voz. A lo largo de los años, el Zócalo capitalino se ha convertido en un punto de encuentro de estas movilizaciones, donde se realizan diversas actividades para recordar tanto los logros alcanzados como los desafíos que aún persisten.

A medida que se acerca esta fecha, las mujeres de todo el país se preparan para una jornada de reflexión, protesta y visibilización. En los días previos, los medios de comunicación suelen generar contenido relacionado con el mes de marzo, en el que se destacan tanto el rol de la mujer en la sociedad como las problemáticas que enfrenta en su búsqueda de igualdad.

Esta semana, un cartón que fue publicado en un medio de Querétaro ha comenzado a hacer viral en redes, generado una gran polémica y alimentando un intenso debate sobre los límites de la expresión y el respeto hacia el movimiento feminista.

El ilustrador Gilberto Méndez, conocido en redes como "Beto caricaturas", compartió una ilustración que ha causado furor en las plataformas digitales. En la imagen, el símbolo tradicional del feminismo, un puño cerrado que representa la lucha por la igualdad de género, fue reemplazado por una esvástica, símbolo asociado con el régimen nazi.

Esta modificación generó una gran indignación, particularmente entre las mujeres, quienes interpretaron la ilustración como una comparación inadecuada entre el feminismo y el nazismo.

El término "feminazi", utilizado para describir a mujeres que, según algunos, se apropian del feminismo con fines personales o ideológicos opuestos a los del movimiento original, fue la clave detrás de esta controversia; por lo que a través de su cuenta de Instagram, Méndez se disculpó con las personas que se vieron ofendidas y aclaró que su intención era reflejar el concepto de "feminazi".

"Trataré de explicar el cartón en cuestión. Uso el símbolo del feminismo y efectivamente, le quito el puño y le agrego la suástica para intentar dar a entender el término 'Feminazi', término utilizado para señalar a las mujeres que aprovechan éstos movimientos feministas para otros fines", escribió.

Asimismo, recalcó que las mujeres denominadas como "feminazi" suelen disfrazarse como feministas para cumplir o llevar otras agendas muy contrarias al objetivo original.

"Encima le coloco la imagen de prohibido (el círculo rojo con la diagonal del mismo color) hasta aquí lo único que trato de decir con el título del cartón es: ÉSTE 8 DE MARZO PROHIBIDAS LAS FEMINAZIS (aunque paradójicamente se entendió todo lo contrario) Ofrezco una DISCULPA PÚBLICA si no me supe explicar, pero de ninguna manera intenté hablar mal del movimiento feminista que tanto sufrimiento, vidas, años de lucha entre otras cosas ha costado", puntualizó.

No obstante, la respuesta a sus disculpas no fue unánime. Muchos usuarios, especialmente mujeres, criticaron que el propio autor no hubiese sido lo suficientemente claro al transmitir su mensaje. Algunos argumentaron que si un diseño necesitaba ser explicado, era señal de que la idea no había sido transmitida de manera efectiva. Asimismo, dejaron comentarios como: "Híjole, demuestra una falta de acercamiento al tema muy grande"; "Hazte un paro y reconoce la falta de conocimiento y empatía. No fue un error de interpretación, no somos tontos"; "Muy desconectado de la realidad, te invito a aterrizar"; "Poca sensibilidad para las víctimas de feminicidio y poca sensibilidad para las víctimas del Holocaustro".

De acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, el término "feminazi" es un neologismo reciente, es decir, una expresión de nueva creación en la lengua, que viene del acrónimo entre "feminista" y "nazi", usado de forma despectiva con el sentido de "feminista radicalizada".

Su origen se remonta a 1992, cuando el comentarista estadounidense Rush Limbaugh lo utilizó en su libro The Way the Things Ought to be ("La forma en las que las cosas deberían ser"). En ese contexto, Limbaugh lo empleó para describir a las mujeres feministas que luchaban por el derecho al aborto en la década de 1970, una lucha que en ese momento enfrentaba una fuerte oposición.

Además, de acuerdo con un artículo publicado por la Universidad Ibero, la Dra. Teresa Incháustegui mencionó que el uso del término "feminazi" tiene como objetivo reducir el impacto del feminismo, al presentar a sus defensoras como extremistas o radicales, y desvirtuar la legitimidad de sus demandas.