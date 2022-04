DHS extiende requisito de vacunación para viajeros no estadounidenses

Por medio de un comunicado, el DHS detalló que las medidas "seguirán aplicándose a los viajeros fuera de EU que viajen por razones esenciales y no esenciales, y no se aplicarán a los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes legales o los ciudadanos estadounidenses".

El organismo indicó que la acción se tomó "en consulta con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras agencias federales". De acuerdo con el organismo sanitario, "las vacunas siguen siendo la medida de salud pública más efectiva para proteger a las personas de enfermedades graves o la muerte por Covid-19, retrasar la transmisión" de la enfermedad y reducir la probabilidad de que surjan nuevas variantes".

"El DHS seguirá exigiendo que las personas no estadounidenses que ingresen a Estados Unidos a través de los puertos de entrada terrestres y las terminales de ferry estén completamente vacunadas contra el Covid-19 y proporcionen la prueba de vacunación correspondiente", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En el comunicado se desglosó que "los viajeros no estadounidenses que ingresan a Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres y terminales de ferry, ya sea por razones esenciales o no esenciales, deben (...) certificar verbalmente su estado de vacunación contra el Covid-19; proporcionar, previa solicitud, prueba de una vacuna Covid-19 aprobada por los CDC (...) presentar un documento válido que cumpla con la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI), como un pasaporte válido, una tarjeta del Programa de Viajero Confiable o una Tarjeta Tribal Mejorada; y estar preparado para presentar cualquier otro documento relevante solicitado por un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EU durante una inspección fronteriza". Además, "no se requiere la prueba de Covid-19 para ingresar a Estados Unidos a través de un puerto de entrada terrestre o terminal de ferry".