Detienen a 5 de GN por masacre en León

CIUDAD DE MÉXICO.-Cinco agentes de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la masacre de dos bebés y cuatro mujeres en León, Guanajuato, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre los avances del caso, el Mandatario dijo que los elementos están bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional y aseguró que no habrá impunidad.

"Les puedo adelantar que hay tres miembros de la, cinco miembros de la Guardia Nacional detenidos. Pero esto, por lo que corresponde a las normas, de las Fuerzas Armadas.

"Falta la investigación que está haciendo la Fiscalía", precisó.

¿Qué autoridad los tiene bajo su custodia?, se le preguntó.

"La Secretaría de la Defensa", respondió.

¿Ya saben por qué fueron?...

"No, es que no quiero adelantar nada hasta que tengamos toda la investigación. Nada más decirles que no hay en este Gobierno impunidad para nadie", dijo.

El ataque ocurrió el domingo por la noche en una vecindad de la popular Colonia Industrial, minutos después de que elementos federales dejaran el domicilio.

De acuerdo con una grabación de seguridad, cinco agentes de la Guardia Nacional ingresaron al lugar a las 21:10 horas, y siete minutos después, a las 21:17 horas, salieron de la casa, mientras uno de ellos lleva una bolsa negra.

Cinco minutos después, a las 21:22 horas, las cámaras captaron la llegada de cuatro hombres a bordo de una camioneta que entran a la vecindad de la Calle Pénjamo y cometen el crimen.

En el lugar murieron 4 mujeres, un niño de un año de edad y una bebé de tres meses.