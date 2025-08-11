Incumple Alameda su plan de manejo

La Alameda Central, el primer parque urbano creado en la Ciudad y protegido como Espacio Abierto Monumental, se encuentra en deteriorado y amenazado por las actividades que restringe el Plan de Manejo del lugar.

Las planchas de mármol de los andadores habían sido renovadas en 2012, sin embargo, actualmente muestran múltiples fracturas que son atendidas constantemente, sin que las restauraciones lleguen a concluir.

Junto al Palacio de Bellas Artes, el Andador Angela Peralta, fue ocupado por un tianguis y el paso peatonal de las aceras de Avenida Juárez permanece obstruido por el comercio informal y las mercaditas, como se les denomina a las protestas económicas que mantienen grupos feministas.

"Hay letreros que prohiben los patines, rompen los azulejos, se cambian muchos tramos, pero no queda igual", comentó el trabajador Lucio Cruz.

Cruz repuso piezas de azulejos impactados por patinadores frente al monumento al viajero y científico Alexander Von Humboldt, el cual se encuentra intervenido por pintura.

"Se repone para que la gente pueda caminar, pero queda como una mancha, es otro material y no se está haciendo pulido", indicó Cruz.

En los andadores también existen letreros que subrayan la prohibición al uso de patinetas, motocicletas y bicicletas. Sin embargo, este tipo de vehículos son utilizados en el espacio y en los alrededores del quiosco fue habilitado un skate park a unos pasos de un punto de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Queda prohibida la venta y oferta de productos en la plaza", señala el Plan de Manejo de la Alameda Central, el cual está vigente desde 2012.

A los conflictos cotidianos por el espacio entre las activistas de las mercaditas y los informales se suman las dificultades de una brigada dedicada a mantener los jardines y recolectar los residuos.

"Algunos vendedores son amables, separan la basura, pero otros dejan cosas que parece son para tirarse y se molestan si uno las toca", narró Juan Carlos, trabajador de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), dependencia que tiene a su cargo el mantenimiento.

El Plan de Manejo ordena evitar el uso del mobiliario y de los árboles para sujetar cordeles, pero postes y ejemplares son aprovechados para armar los puestos.