Hallazgo de cuerpos de jóvenes desaparecidos en Los Cabos

Autoridades confirmaron este día el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes, Pablo Figueroa Martínez, de 17 años, y Xandro Jesús Torres Procopio, de 21 años, víctimas de desaparición forzada desde el pasado 26 de junio, presumiblemente cometida por seis policías municipales en Los Cabos, Baja California Sur.

La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y Delitos Vinculados, Flor Leticia Peña Martínez, confirmó que sus restos fueron localizados en una inhumación clandestina en el arroyo Santa Anita, a unos 500 metros de un predio identificado como El Conejo.

Indicó que se encontraban en avanzado estado de descomposición y se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y se aplicaron los protocolos genéticos para su identificación.

Añadió que se tomaron muestras y se confrontaron con perfiles genéticos de familiares de ambas víctimas, y fue así que se confirmó la relación de parentesco y se vinculó el hallazgo con la desaparición.

Entregan restos a familiares

Este día, una vez completados estos trámites, sus restos fueron entregados a sus familiares. La responsable del área explicó que requirió algunos días de análisis debido a las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos.

La desaparición de estos jóvenes es investigada como presuntamente cometida por seis policías municipales -cinco hombres y una mujer- quienes fueron detenidos en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) el pasado 30 de julio en un domicilio en la colonia Lomas del Sol, en Cabo San Lucas. Actualmente se encuentran vinculados a proceso y en prisión preventiva.

Investigación contra policías municipales

Las indagatorias señalan que estos agentes municipales habrían detenido a Pablo y Xandro y no los presentaron ante ninguna autoridad, tras lo cual se perdió todo rastro con ellos.

El caso ha provocado indignación en la localidad y protestas de parte de colectivo de personas desaparecidas, que exigen justicia y mayor efectividad en la detención de probables responsables de desapariciones cometidas en la entidad. Este año suman más de 80 personas que permanecen en esta condición

Rosalba Ibarra, líder del Colectivo de Búsquedas San José del Cabo, en un video compartido en sus redes sociales, condenó los hechos, y exigió a la comunidad respeto hacia los jóvenes, quienes fueron víctimas de desaparición y homicidio.

Señaló que se han vertido "comentarios negativos y suposiciones y es muy lamentable".

"Son jóvenes a quienes se les truncó la vida. Pedimos justicia y la no repetición de estos actos de violencia. Esperemos que el futuro para nuestros jóvenes en Los Cabos y todo México sea mejor que el que han tenido estos jóvenes", puntualizó.

En tanto, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, condenó los hechos que involucran a policías de la corporación municipal, y señaló que en este caso al menos –dijo– están detenidos los responsables, "en ocasiones ni siquiera hay detenidos, ni nombres por estos hechos".

"Que caiga todo el peso de la ley a quien tenga que caerle. Reprobamos categóricamente este tipo de acciones y vamos a procurar hacer los cambios necesarios para que la corporación funcione como debe, salvaguardar los derechos de todas las personas y no todo lo contrario", señaló.