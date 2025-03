Detienen a ex funcionarios del ex Gobernador Aureoles

Cuatro ex funcionarios de Michoacán, entre 2015 y 2021, durante el Gobierno Silvano Aureoles, fueron detenidos por presunto delito de peculado, incluso el perredista tiene orden de aprehensión, confirmaron fuentes del Gobierno de ese Estado.

Carlos Maldonado Mendoza, ex Secretario de Finanzas, fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, y se prepara su traslado a México, mientras que Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de la misma dependencia, fueron aprehendidos en Morelia.

Ex Secretario de Seguridad con Aureoles, Antonio Bernal Bustamante también fue detenido, aunque en el registro nacional de detenciones aún no aparece su ficha.

Las detenciones y la orden de aprehensión contra Aureoles están relacionadas con las denuncia que hizo el actual Gobierno michoacano, a cargo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, por el presunto desvío de 5 mil 186 millones de pesos en la construcción de los cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.

Las detenciones en Morelia estuvieron a cargo de agentes de la Policía Federal ministerial.

Maldonado es el primer funcionario de primer nivel del Gobernador anterior que es detenido, tras más de tres años de investigaciones.